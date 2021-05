Κόσμος

Βόρεια Κορέα: ο Κιμ Γιονκ Ουν απαγόρευσε τα εφαρμοστά τζιν!

Δείτε την απίστευτη λίστα με τα αξεσουάρ και τις τάσεις της μόδας που απαγορεύονται, για να καταπολεμηθεί… η καπιταλιστική κουλτούρα.

Κανείς δεν ξέρει πώς είναι ακριβώς η ζωή στην Βόρεια Κορέα, εκτός από τους ίδιους τους κατοίκους της. Δημοσίευμα του Guardian αναφέρει τα αξεσουάρ και τις τάσεις της μόδας που απαγορεύονται στην συγκεκριμένη χώρα.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν (Kim Jong-un) φέρεται να έχει απαγορεύσει τα εφαρμοστά τζιν, τη χαίτη στα μαλλιά και τα body piercing ως σύμβολα του «καπιταλιστικού τρόπου ζωής».

Ακολουθεί η επίσημη εφημερίδα της Βόρειας Κορέας η οποία προειδοποιεί ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να σταματήσει η «καπιταλιστική κουλτούρα» στην χώρας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας.

Η επίσημη εφημερίδα της κεντρικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος του Βορρά «Rodong Sinmum», δημοσίευσε ένα άρθρο που εξέφρασε την ανησυχία για τους νεαρούς Βορειοκορεάτες που αγκαλιάζουν όλο και περισσότερο τις τάσεις της δυτικής μόδας. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ακόμη και για το παραμικρό σημάδι του καπιταλιστικού τρόπου ζωής και να αγωνιστούμε να το ξεφορτωθούμε», ανέφερε το άρθρο.

Το καθεστώς έχει εκδώσει έντυπο που δείχνει πώς πρέπει να είναι η εικόνα των ρούχων, και των χτενισμάτων για κάθε άνδρα και γυναίκα. Έτσι για τα μαλλιά στους άντρες δεν επιτρέπεται η χαίτη, τα καρφάκια, και η βαφή.

Τα μέλη της κρατικής οργάνωσης νεολαίας ενεργούν συχνά ως «αστυνομία μόδας» και τα καθήκοντά τους είναι να σταματήσουν όποιον φορά ρούχα που φαίνονται πολύ «ξένα».

Απαγορεύονται επίσης τα στενά τζιν, τα τρυπήματα στη μύτη και στα χείλη, καθώς και επώνυμα μπλουζάκια, σύμφωνα με δημοσίευμα στο «Metro».

