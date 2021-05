Life

“Η Φάρμα”: αποχώρησε η Φένια Τσικιτίκου (βίντεο)

Μαρία Μιχαλοπούλου και η Φένια Τσικιτίκου κλήθηκαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της παρουσίας τους στην «Φάρμα».

Την 12η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες. Το βράδυ της Παρασκευής, μάλιστα, είχαμε ακόμα μία αποχώρηση.

Η αρχηγός Κυριακή Κατσογρεσάκη επέλεξε για πρώτη μονομάχο την Μαρία Μιχαλοπούλου και εκείνη με τη σειρά της επέλεξε για αντίπαλό της τη Φένια Τσικιτίκου.

Έτσι, η Μαρία Μιχαλοπούλου και η Φένια Τσικιτίκου κλήθηκαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της παρουσίας τους στην «Φάρμα».

Οι δύο παίκτριες έπρεπε να περάσουν από πέντε αγωνίσματα και τελικά η Μαρία Μιχαλοπούλου ήταν εκείνη που εξασφάλισε την παραμονή της στο παιχνίδι.

Έτσι, η Φένια Τσικιτίκου αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της και εγκατέλειψε οριστικά την «Φάρμα».

Δείτε όλα όσα έγιναν στο τελευταίο επεισόδιο:

