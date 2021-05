Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: είμαστε σε κομβικό σημείο, δεν πρέπει να κάνουμε πισωγύρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επισκέφθηκε το νέο mega εμβολιαστικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας στην Κέρκυρα, που ξεκινά τη λειτουργία του από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου.

Στην Κέρκυρα μετέβη σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος επισκέφθηκε το νέο mega εμβολιαστικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας που ξεκινά τη λειτουργία του από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου, με 10 εμβολιαστικές γραμμές, στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Γαλάζια Ελευθερία». Το νέο mega εμβολιαστικό κέντρο θα στεγάζεται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, είναι το έβδομο που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας, με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά τα εμβολιαστικά κέντρα «Προμηθέας» στο Μαρούσι, Περιστερίου, Ελληνικού, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ρόδου.

Κατά την επίσκεψή του, τον Νίκο Χαρδαλιά συνόδευαν ο Βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, η Δήμαρχος Κέρκυρας, Μερόπη Υδραίου, καθώς και ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Γιάννης Καρβέλης.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της επίσκεψης και της αυτοψίας που πραγματοποίησε στο χώρο του εμβολιαστικού κέντρου, ο Υφυπουργός σημείωσε: «Από τη Δευτέρα, το εμβολιαστικό κέντρο της Κέρκυρας θα είναι σε λειτουργία με 10 γραμμές, με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson, έτσι ώστε η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με τη «Γαλάζια Ελευθερία» να συνεχιστεί. Σας θυμίζω ότι στην Κέρκυρα τα ποσοστά των εμβολιασμένων έστω με μία δόση ήταν της τάξης του 23% - υπολείπονταν δηλαδή του εθνικού ποσοστού. Αυτή τη στιγμή, το ποσοστό έχει φτάσει στο 32%, πολύ κοντά στο 33,5% που είναι το εθνικό ποσοστό. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους κατοίκους του νησιού να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή. Υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού από τη Δευτέρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η εικόνα μας προς τα έξω είναι η εικόνα ενός ασφαλούς νησιού, μιας ασφαλούς χώρας, στην οποία και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και το βασικότερο, αυτοί που θα τους φιλοξενήσουν θα πρέπει να είναι επίσης ασφαλείς. Οτιδήποτε άλλο δημιουργεί πρόβλημα στην προοπτική του τουρισμού μας. Η παράκληση, λοιπόν, είναι να εμπιστευτούμε την επιστήμη, να βρεθούμε όλοι εδώ, να χτίσουμε το τείχος ανοσίας και εδώ στην Κέρκυρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητά μας.

Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και το Υπουργείο Υγείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις διότι, αυτή η προσπάθεια με τα mega εμβολιαστικά κέντρα είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε στην αρχή δειλά κι έχει κορυφωθεί σε κάθε επίπεδο. Είναι το έβδομο mega εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο δίνουμε στους πολίτες για να βοηθήσουμε στην προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Υγείας με την επιχείρηση «Ελευθερία». Σε συνεργασία με τους γιατρούς των Υγειονομικών Περιφερειών και με το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, την εξαιρετικά καλή εικόνα που έχουμε και στα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα θα τη δούμε κι εδώ στην Κέρκυρα. Ευχαριστούμε ακόμη τους τοπικούς φορείς, την Περιφέρεια, το Δήμο, τον Βουλευτή του νησιού κ. Γκίκα, διότι σε όλη αυτή την προσπάθεια, όλοι ενώνουμε δυνάμεις, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αυτό που προέχει είναι βήμα-βήμα να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Για να γίνει αυτό δύο πράγματα χρειάζεται, να χτίσουμε το τείχος ανοσίας μέσα από τους εμβολιασμούς και κάνω έκκληση, παράκληση - κρατάτε τα μέτρα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα είναι ολέθριο να έχουμε υπερτοπικές συρροές, πόσω μάλλον σε νησιά, πόσω μάλλον σε τουριστικούς προορισμούς. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, φοράμε τις μάσκες, κρατάμε τις αποστάσεις, αποφεύγουμε παράλογους συγχρωτισμούς, κι αυτό είναι μία σύσταση, μία παράκληση προς όλους. Όλοι πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Από Δευτέρα, άλλη μία σύγχρονη δομή, με σεβασμό στον πολίτη παραδίδεται στους πολίτες και στους κατοίκους της Κέρκυρας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο ίδιος τόνισε ότι με το νέο επιδημιολογικό χάρτη που θα είναι διαθέσιμος από τη Δευτέρα, 31 Μαϊου, όλοι θα έχουν πρόσβαση στα επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής τους, καθώς «πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας ότι ο καθένας από εμάς κρατά τις τύχες του στα χέρια του», υπογραμμίζοντας ότι εφόσον χρειαστεί, θα ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα σε περιοχές εφόσον σημειωθεί έξαρση κρουσμάτων. Επιπλέον, σημείωσε ότι την ίδια αξιόπιστη πληροφόρηση για την επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής έχουν και οι επισκέπτες της χώρας μας και συνεπώς «είναι στο χέρι του καθενός από εμάς, τηρώντας τα μέτρα και συμβάλλοντας στο τείχος ανοσίας με τον εμβολιασμό» να συμβάλλει επίσης στην καλή πορεία του τουρισμού μας φέτος το καλοκαίρι. Τέλος, υπογράμμισε ότι «είμαστε σε ένα κομβικό σημείο όπου δεν πρέπει να κάνουμε κανένα πισωγύρισμα. Αν ο καθένας από εμάς τηρήσει τα μέτρα και με σύμμαχο το τείχος ανοσίας, θα τα καταφέρουμε».

Ο Υφυπουργός είχε επίσης ολιγόλεπτη συνάντηση με στελέχη του Πυροσβεστικού κλιμακίου του αεροδρομίου Κέρκυρας, με τα οποία συζήτησε τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: καθημερινό φαινόμενο τα “κορονοπάρτι” (εικόνες)

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: έτσι θα λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα για τους εργαζόμενους (βίντεο)