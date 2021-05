Πολιτική

Μητσοτάκης: στα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα του (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει το απόγευμα σε εκδήλωση για τον ΒΟΑΚ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και τα τρία παιδιά του Σοφία, Κωνσταντίνο και Δάφνη, παρέστη στο μνημόσυνο για την συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τον θάνατο του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Το μνημόσυνο και στη συνέχεια το τρισάγιο, τελέστηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο κοιμητήριο της Αγίας Τριάδος στον Αργουλιδέ Ακρωτηρίου στα Χανιά.

Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση του σχεδίου για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Παλιό Λιμάνι Χανίων.

