Πομάκοι για Τσαβούσογλου: είναι ανεπιθύμητος στη Θράκη

Αντιδράσεις για την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στη Θράκη. "Ας έρθει για να ζητήσει συγγνώμη" τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πομάκων.

«Persona non grata» χαρακτηρίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πομάκων τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τονίζοντας ότι είναι ανεπιθύμητος στα Πομακοχώρια της Θράκης.

«Υπουργέ Εξωτερικών της Τουρκίας, κύριε Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εκφράζοντας, την ιστορία του περήφανου λαού μας, τη φωνή των ελεύθερων Πομάκων, τη μνήμη των κοριτσιών μας που γκρεμοτσακίστηκαν από τις δεκάδες βουνοκορφές της Ροδόπης, τα Μόμτσκι Κάμεν (πολύ πριν τις Σουλιώτισσες) για να αποφύγουν τους οθωμανούς κατακτητές, τη συνείδηση των Πομάκων ακτιβιστών οι οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες, αντιμετώπισαν ρατσιστική βία, ξυλοδαρμούς, απειλές, κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό από εγχώριους μισθοδοτούμενους εκπροσώπους του εθνικισμού της χώρας σας, οπαδών της φασιστικής/τρομοκρατικής οργάνωσης των Γκρίζων Λύκων, δηλώνουμε ενώπιον της διεθνούς κοινής γνώμης ότι:

Είστε ανεπιθύμητος στα Πομακοχώρια. Ο μόνος λόγος για τον οποίον θα έπρεπε να επισκεφτείτε τα ηρωικά χωριά μας, θα ήταν να ζητήσετε βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη για όσα έπραξε το έθνος σας σε βάρος της φυλής μας!

Η δημοκρατική και πολιτισμένη χώρα Αυστραλία καθιέρωσε την 26η ΜΑΙΟΥ, ως ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ, για τις βαρβαρότητες που διέπραξαν οι άποικοι πρόγονοι των σημερινών Αυστραλών σε βάρος των ιθαγενών κατοίκων, των Αβορίγινων.

Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μπείτε στην σφαίρα των πολιτισμένων χωρών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας, ζητώντας από εμάς τους αυτόχθονες θρακιώτες, συγγνώμη! Στην αντίθετη περίπτωση, είστε ανεπιθύμητος στα Πομακοχώρια, είστε persona non grata!

Αντί των Πομακοχωριών συστήνουμε να επισκεφθείτε τα αιματοβαμμένα χωριά των Κούρδων της Τουρκίας και της Συρίας, να επισκεφθείτε τους τάφους των εκατοντάδων χιλιάδων δολοφονημένων πολιτών, αλλά και τους δημοκράτες δημοσιογράφους και πολιτικούς της Τουρκίας, οι οποίοι σαπίζουν στις κρατικές φυλακές σας, τις μανάδες και τους πατεράδες των οποίων σκοτώσατε τα παιδιά και τα εγγόνια καθώς και όλους αυτούς που καταδιώκει μαζικά και με κάθε μέσο το καθεστώς της χώρας σας».

