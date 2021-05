Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: να περιφρουρήσουμε τη χώρα μας και τα νησιά μας

Δήλωσε ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο εμβολιασμός των συμπολιτών μας σε όλη τη χώρα, στα νησιά μας και στη Σύρο, όπου παραβρέθηκε.

Το εμβολιαστικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και συνομίλησε με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους πολίτες.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο εμβολιασμός των συμπολιτών μας σε όλη τη χώρα, στα νησιά μας και εδώ στη Σύρο όλα είναι εξαιρετικά», δήλωσε ο Β. Κικίλιας επισημαίνοντας πως οι υγειονομικοί με επαγγελματισμό, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους έτσι ώστε να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού οι πολίτες με ασφάλεια, γρήγορα, με σωστούς υγειονομικούς κανόνες και να μπορέσουν να κινηθούν με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα καλύτερα και πιο ελεύθερα.

«Έχουμε μπροστά μας την τουριστική περίοδο και οφείλουμε να τονώσουμε και να ενισχύσουμε την οικονομία μας, το τουριστικό μας προϊόν, με τους ανθρώπους να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία, πάντα, όμως, τηρώντας και τους κανόνες Δημόσιας Υγείας. Θέλω να πω ότι όποια εμβόλια έρχονται στο Πρόγραμμα «Ελευθερία», αμέσως διοχετεύονται μέσα από το μηχανισμό μας στις εμβολιαστικές γραμμές και εμβολιάζουμε τους συμπολίτες μας. Αυτό γίνεται πλέον από χθες το βράδυ και με τα εμβόλια της Johnson & Johnson σε όλη τη χώρα για τους συμπατριώτες μας από 18 ετών και άνω», επισήμανε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε:

«Με βάση τον αριθμό των εμβολίων τα οποία έχουν έρθει, 50.000 εμβόλια, αυτή τη στιγμή εξασφαλίσαμε τα νησιά μας και θα υπάρχουν εμβολιαστικές γραμμές και στην υπόλοιπη χώρα. Και όπως θα έρχονται οι παραδόσεις των εμβολίων όλων των εταιρειών έτσι θα συνεχίσουμε, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, να εμβολιάζουμε όλους τους συμπατριώτες μας.

Ζητώ για ακόμη μια φορά από όλους τους Έλληνες να προσέχουν, να περιφρουρήσουμε τη χώρα μας, τα νησιά μας. Υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος της Covid-19, γι' αυτό και θα προχωρήσουμε βήμα- βήμα, σωστά και οργανωμένα και στο τέλος νομίζω ότι θα έχουμε χαρεί όλοι μια επιτυχημένη τουριστική περίοδο με κανόνες Δημόσιας Υγείας».

