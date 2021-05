Αθλητικά

NBA: οι Χοκς απέκτησαν προβάδισμα κόντρα στους Νικς

Εξαιρετική βραδιά για τον Τρε Γιανγκ. Δείτε όλα τα χθεσινά αποτελέσματα για τα πλέι οφ του ΝΒΑ.

Έχοντας τον Τρε Γιανγκ σε εξαιρετική βραδιά, οι Ατλάντα Χοκς επικράτησαν 105-94 των Νικς και απέκτησαν προβάδισμα στην σειρά των πλέι οφ με 2-1. Ο άσος των γηπεδούχων, τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 14 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στην σπουδαία νίκη και διατηρώντας στο ακέραιο, τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον πλανήτη.

Πολύ καλή απόδοση για τους νικητές, είχαν ο Μπογκντάν Μπογκντάνοβιτς και ο Τζον Κόλινς, με 15 και 14 πόντους, αντίστοιχα. Κορυφαίος για την ομάδα της Νέας Υόρκης, ήταν ο Ντέρικ Ρόουζ με 30 πόντους, ενώ ο Τζούλιους Ραντλ... έμεινε στους 14 πόντους, χωρίς εσύστοχο δίποντο σε οκτώ (!) προσπάθειες.

Σε αγώνες για τα πλέι οφ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ατλάντα-Νέα Υόρκη 105-94

Η Ατλάντα προηγείται με 2-1 στις νίκες

Βοστώνη-Μπρούκλιν 125-119

Το Μπρούκλιν προηγείται με 2-1 στις νίκες

Ντάλας-ΛΑ Κλίπερς 108-118

Το Ντάλας προηγείται με 2-1 στις νίκες

