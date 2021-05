Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τόκιο 2020: ο Σούγκα θέλει θεατές

Την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν ακύρωση ή αναβολή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός μιλάει για την παρουσία θεατών στους αγώνες.

Ο Γιοσιχίντε Σούγκα, όχι μόνο δεν έχει καμία αμφιβολία για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κορυφαία αθλητική γιορτή του πλανήτη, θα πρέπει να γίνει παρουσία θεατών.

Την ώρα που η πλειονότητα των Ιαπώνων και αρκετοί τοπικοί και διεθνείς φορείς, ζητούν την ακύρωση ή την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των επιπτώσεων της στην «χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου», ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, τάχθηκε υπέρ της παρουσίας θεατών, τηρώντας τα σχετικά πρωτόκολλα, που έχουν τεθεί σε ισχύ, για αγώνες ποδοσφαίρου και μπέιζμπολ.

«Ακόμη και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γίνονται αγώνες μπέιζμπολ και ποδοσφαίρου, παρουσία κοινού, με μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού. Νομίζω ότι μπορούμε να χειριστούμε την κατάσταση χρησιμοποιώντας αυτά τα παραδείγματα», σχολίασε ο Σούγκα κατά την διάρκεια συνέντευξης.

Ακόμα κι εάν οι ξένοι θεατές δεν θα μπορούν να μεταβούν στην χώρα που θα φιλοξενήσει την κορυφαία διοργάνωση (23/7-8/8), η παρουσία θεατών στα γήπεδα είναι δυνατή, επεσήμανε ο Σούγκα, τονίζοντας πως η προστασία της ζωής και της υγείας των Ιαπώνων πολιτών θα είναι προτεραιότητα.

Ο Σούγκα, επιδιώκει επίσης να μειώσει περαιτέρω τον αριθμό των ατόμων που συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Ο αριθμός των αναμενόμενων επισκεπτών στην Ιαπωνία έχει μειωθεί σε 59.000 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και 19.000 για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Θα ζητήσουμε περαιτέρω μείωση».