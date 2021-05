Αθλητικά

Γκουαρντιόλα: Η τακτική της Τσέλσι σε... 37 δευτερόλεπτα (βίντεο)

Ποδοσφαιρικό σεμινάριο από τον Πεπ Γκουαρντιόλα, ενόψει του τελικού του Champions League.

Απολαυστικός ήταν ο Πεπ Γκουαρντιόλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Ρίο Φέρντιναντ, για λογαριασμό του BT Sport.

Με αφορμή τον τελικό του Champions League, όπου η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει τη Τσέλσι, ο Καταλανός προπονητής χρειάστηκε μόλις 37 δευτερόλεπτα για να αναλύσει τη τακτική των αντιπάλων.

Όπως τόνισε ο Γκουαρντιόλα: "Έχουν τους τρεις στόπερ, έχουν τους αμυντικούς χαφ, κλείνουν τους διαδρόμους, παίζουν όλοι κοντά με μικρές αποστάσεις. Ταυτόχρονα ανοίγουν πλάγια με τους φουλ μπακ και έχουν και βάθος με τον Βέρνερ που τρέχει στην επίθεση. Σε πιέζουν και στο κέντρο σε πιέζουν και στο πλάτος του γηπέδου και έχουν εξαιρετικούς παίκτες στον άξονα".

