Σε φιλικό “κλίμα” η συνάντηση των ΥΦΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας

Κώστας Φραγκογιάννης και Σεντάτ Ονάλ συναντήθηκαν στην Καβάλα. Τι συζήτησαν.

Σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση εργασίας που είχε, σήμερα, στην Καβάλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών για την οικονομική διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης με τον Τούρκο ομόλογο του Σεντάτ Ονάλ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, "στη συνάντηση, που διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, έγινε μια διεξοδική συζήτηση επί των προτάσεων προώθησης της διμερούς συνεργασίας στους οικονομικούς και εμπορικούς τομείς, καθώς και σε θέματα που άπτονται των επαφών μεταξύ των δύο λαών.

Οι συζητήσεις εστιάστηκαν σε ζητήματα επιχειρηματικής συνεργασίας, τουρισμού, διασυνδεσιμότητας σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σε επαναδραστηριοποίηση παλαιότερων πρωτοβουλιών, η υλοποίηση των οποίων εκκρεμεί.

Η σημερινή συνάντηση εργασίας μεταξύ των δύο υφυπουργών αποτελεί την έναρξη των επαφών αυτών."

Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκε επί τάπητος ο πλήρης φάκελος των προκαταρκτικών καταλόγων που έχει καταρτιστεί από κάθε πλευρά με τα παραπάνω διμερή θέματα οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός ωριμότητάς τους και να αποφασιστούν στη συνέχεια τα επόμενα βήματα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις πρόσφατες διαβουλεύσεις των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών στην 'Αγκυρα, με τη συμμετοχή και του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών για την οικονομική διπλωματία, η ελληνική πλευρά είχε παρουσιάσει μια θετική ατζέντα 15 σημείων, κωδικοποιώντας θέματα που χρονίζουν από τη δεκαετία του 1970 και άλλα που έχουν τεθεί στους διαδοχικούς κύκλους διαπραγματεύσεων μέχρι σήμερα.

