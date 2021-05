Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Τικίνιο έρχεται για τις υπογραφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση των πρωταθλητών εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Επί ελληνικού εδάφους αναμένεται την Κυριακή ο Τικίνιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός θα αφιχθεί στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” στις 10 το βράδυ και την Δευτέρα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, στη συνέχεια ο 30χρονος στράικερ θα μεταβεί στα γραφεία της ΠΑΕ, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους πρωταθλητές της Super League και να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση της διοίκησης εν όψει της νέας περιόδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε φιλικό “κλίμα” η συνάντηση των ΥΦΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας

Κορινθία: μυστήριο με νεκρή γυναίκα στην άκρη του δρόμου

Κορονοϊός - έρευνα σοκ: τον δημιούργησαν Κινέζοι και κάλυψαν τα ίχνη τους