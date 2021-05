Κοινωνία

Έκτακτη σύσκεψη: 300 εκατ. ευρώ για την πυροπροστασία στην Αττική (βίντεο)

Σε εφαρμογή εκτεταμένο πρόγραμμα προληπτικών έργων πυροπροστασίας με σύμπραξη Δήμων, Περιφέρειας και Πολιτικής Προστασίας

Eυρεία, έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιου Πέτσα, του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, καθώς και του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής αρμόδιου για την Πολιτική Προστασία, Βασίλειου Κόκκαλη, με αντικείμενο τη συγκεκριμενοποίηση των εργασιών προληπτικού χαρακτήρα από πλευράς των Δήμων της Αττικής στις 18 περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Μετά το πέρας της σύσκεψης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σημείωσε:

«Ακόμη μια έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήσαμε σήμερα με τους Δημάρχους 11 Δήμων της Αττικής, 18 περιοχών, οι οποίες έχουν κηρυχθεί από την πλευρά της Πολιτικής Προστασίας ως επικίνδυνες, ευάλωτες περιοχές.

Γίνεται για πρώτη φορά αυτή η διαδικασία, γιατί, όπως ξέρετε, η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέχρι τώρα κηρυσσόταν μετά από μια καταστροφή. Τώρα λοιπόν ακολουθούμε την ανάστροφη διαδικασία. Έντεκα Δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Πατούλης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας, αρμόδιος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Νίκος Χαρδαλιάς και εγώ είμαστε παρόντες, προκειμένου να συντονίσουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τίποτα στην τύχη, έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τους Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη, προκειμένου να πάρουμε όλα τα μέτρα πρόληψης, όπως να κάνουμε τους καθαρισμούς, την αποκομιδή των κλαδιών που υπάρχουν ακόμα και από τη «Μήδεια», καθώς και αυτών που θα κλαδευτούν κι αυτές τις μέρες, έτσι ώστε, μπαίνοντας στην αντιπυρική περίοδο, να εξασφαλίσουμε ότι οι οικισμοί αυτοί, η Αττική, ολόκληρη η Ελλάδα, θα είναι ασφαλείς, δεν θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και ταυτόχρονα θα προστατεύσουμε το περιβάλλον.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες, η δουλειά μας είναι καθημερινά εξαιρετικά κοπιαστική, αλλά να ξέρετε ότι είμαστε μαζί με το Πυροσβεστικό Σώμα, μαζί με όλες τις Υπηρεσίες της χώρας, άγρυπνοι, έτσι ώστε η χρονιά αυτή να τελειώσει με τρόπο που θα καταστήσει τη χώρα ασφαλή και απρόσβλητη από φυσικές καταστροφές.

Καλούμε τους πολίτες, όλους όσοι που κατοικούν σε περιαστικά δάση, σε οικισμούς που είναι μέσα σε δάση, να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, να είναι πολύ προσεκτικοί τις μέρες που υπάρχει κίνδυνος από ισχυρούς ανέμους – να μην δημιουργούμε περαιτέρω προβλήματα και έτσι όλοι μαζί το καλοκαίρι αυτό από τη μια πλευρά να περάσουμε πολύ όμορφα και από την άλλη να αποφύγουμε τους κινδύνους.

Φέτος, έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση, άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, με άμεσες διαδικασίες, ώστε να γίνουν αυτοί οι καθαρισμοί χωρίς προσκόμματα και βεβαίως, όπως πολύ καλά βλέπετε εδώ, έχουμε εξασφαλίσει μια συνεργασία που πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα θα γίνεται στενότερη και αποτελεσματικότερη».

Από πλευράς του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ανέφερε:

«Σε συνέχεια της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό και σε συνέχεια, επίσης, των προηγούμενων συσκέψεων που έγιναν εδώ, στην Πολιτική Προστασία, ερχόμαστε σήμερα μαζί με τους Δημάρχους να προχωρήσουμε με ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας, Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση, στην προσπάθεια μας για μια ασφαλή αντιπυρική περίοδο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συγκεκριμένο πλέον καταμερισμό εργασιών.

Έχουν οριοθετηθεί 18 περιοχές σε 11 δήμους της Αττικής. Σε αυτές τις 18 περιοχές, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει να καθαρίσει την περίμετρό τους και επομένως, να τις προστατέψει εξωτερικά. Στο εσωτερικό της περιμέτρου αναλαμβάνουν οι Δήμοι τον καταμερισμό των εργασιών που σχετίζονται με την προστασία του δάσους. Εκεί θα έχουν την έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τα τεχνικά δελτία, τα οποία θα υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη. Όποια εργασία δεν μπορούν οι Δήμοι να την φέρουν εις πέρας, θα αναλάβει η Περιφέρεια – ο Περιφερειάρχης είναι εδώ – ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Ζητούμενο, λοιπόν, είναι η συνεργασία, ώστε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι για την έκτακτη χρηματοδότηση, ενώ σύμφωνα και με την οδηγία του Πρωθυπουργού, για οποιαδήποτε περαιτέρω έκτακτη χρηματοδότηση χρειαστεί, ώστε να διασφαλίσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ελπίζω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται, αγαπητέ Νίκο, αγαπητέ Μιχάλη, μετά από πολλές δεκαετίες, να είναι μια προσπάθεια που θα φέρει αποτέλεσμα, ώστε να επεκτείνουμε αυτό το πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια και να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, καθώς και τα δάση μας».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, με τη σειρά του τόνισε:

«Η Περιφέρεια Αττικής και ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας μας, θα συμβάλουν με όλες τις δυνάμεις τους και πέραν του θεσμικού πλαισίου των αρμοδιοτήτων μας, στις δράσεις για την θωράκιση και την πρόληψη στους Δήμους της Αττικής. Συνεργαζόμαστε στενά με την πολιτική ηγεσία όλων των Υπουργείων, με τους Δήμους και τα Δασαρχεία προκειμένου να βοηθήσουμε ως Περιφέρεια Αττικής στην αντιπυρική θωράκιση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνάντηση με τη συμμετοχή και των 11 Δημάρχων. Ήδη δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες. Πρώτος και δεύτερος βαθμός Αυτοδιοίκησης, μαζί με την κεντρική κυβέρνηση και την Πολιτική Προστασία θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε αυτό το καλοκαίρι να είμαστε πιο έτοιμοι και προφανώς πιο ασφαλείς. Τις δύσκολες αυτές ώρες είναι ανάγκη να βρισκόμαστε όλοι σε εγρήγορση. Όλοι μαζί θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για να επιτευχθεί ο στόχος της υλοποίησης των αναγκαίων μέτρων πρόληψης».

Τέλος, ολοκληρώνοντας τη σύσκεψη, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε:

«Δεκαετίες τώρα, όσοι θητεύσαμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους μηχανισμούς του κράτους, μπορούμε να πούμε ότι το ζήτημα της πρόληψης ήταν ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές εξαντλούνταν σε επικοινωνιακά τσιτάτα με γραφειοκρατικά προσκόμματα που δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν. Είναι η πρώτη φορά, με τον Νόμο 4662 που ψηφίστηκε πέρυσι, που η κυβέρνηση δίνει ξεκάθαρο στίγμα και θέτει την πρόληψη ως προτεραιότητα και στοίχημα. Ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ήδη σε συνεργασία με την Περιφέρεια, έχοντας πάντα ως επιχειρησιακό μας βραχίονα το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και με τα στελέχη μας της Πολιτικής Προστασίας, εκπονούμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο από Οκτώβριο ευελπιστούμε ότι θα αποτελεί την απόλυτη παρακαταθήκη στο ζήτημα των προληπτικών εργασιών για όλη την χώρα. Βήμα-βήμα κτίζουμε την επόμενη ημέρα στο ζήτημα της αντιμετώπισης των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές και ιδίως από τις πυρκαγιές. Συνεργασία, συνεννόηση, σκληρή δουλειά, λίγα λόγια και αποτέλεσμα».

Σε σχετική ερώτηση, σημείωσε:

«Για το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα υπάρχουν τα κονδύλια τα οποία έχουν επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, τόσο προς το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Από αυτά τα κονδύλια θα επιχορηγηθούν και η Περιφέρεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όμως, ήδη με εντολή του Πρωθυπουργού και δέσμευση της Κυβέρνησης προετοιμάζεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ειδικό πρόγραμμα που αφορά στην πρόληψη και τις φυσικές καταστροφές. Ένα πρόγραμμα ύψους 300 εκ. ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια, το οποίο θα έρθει να απαντήσει όχι στα ζητήματα μόνο των πυρκαγιών, αλλά και στα ζητήματα που αφορούν στην αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας, καθώς και σε μια σειρά θεμάτων, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια τα περιγράφουμε, τα παρατηρούμε, αλλά οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες υπήρχαν, δεν επέτρεπαν να προχωρήσουμε. Οι πολίτες θέλουν λύσεις, θέλουν αποτέλεσμα. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση. Αυτή είναι η εντολή και η προτεραιότητα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός».

Στη σύσκεψη μετείχαν οι Δήμαρχοι των 11 Δήμων της Αττικής στους οποίους υπάγονται οι εν λόγω 18 περιοχές και συγκεκριμένα οι Δήμαρχοι Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, Μαρκόπουλου-Μεσογαίας Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου, Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς, Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας, Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης και Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.

Έλαβαν, επίσης, μέρος από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Μάνος, ο Διευθυντής Επικουρίας Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης & Διαχείρισης Δικτύου Σταύρος Στρουμπούλης και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Δικτύου Ανδρέας Πατερώνης, ενώ από τον ΑΔΜΗΕ Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων, Ιωάννης Μανιάτης.

Από πλευράς Πολιτικής Προστασίας, παρόντες ήταν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου και ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου, ενώ μετείχε η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, ο Αρχηγός, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Υπαρχηγός, Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος Χρήστος Λάμπρης και ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αττικής, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος.

