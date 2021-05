Αθλητικά

Champions League: Επεισόδια πριν από τον τελικό (βίντεο)

Συγκρούσεις μεταξύ οπαδών της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Σίτι. Επέμβαση της Αστυνομίας.

Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι του Οπόρτο τόσο με τους οπαδούς των δύο φιναλίστ του Champions League, όσο και με την Κυβέρνησή τους, που τους επέτρεψε να ταξιδέψουν.

Εκτός από το… ξύλο που έχουν ανταλλάξει οι Άγγλοι στο Οπόρτο, έχουν καταστρατηγήσει κάθε μέτρο που είναι σε ισχύ στην Πορτογαλία, καθώς στην πλειοψηφία τους δεν φορούν μάσκες και… μπεκροπίνουν στους δρόμους.

Αυτό έχει προκαλέσει την οργή των κατοίκων της πόλης που φιλοξενεί απόψε τον μεγάλο τελικό, αλλά και έντονη ανησυχία λόγω της πιθανότητας νέας διασποράς του κορονοϊού. Τα μέτρα έχουν χαλαρώσει το τελευταίο διάστημα, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί.

Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες μάλιστα σε κεντρικό σημείο της πόλης, όπου εκατοντάδες οπαδοί της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Σίτι, περιφέρονταν δίχως να φορούν μάσκες. «Αν ανοίγουν τα στάδια για τους Αγγλους, θα έπρεπε να το κάνουν και για όλους εμάς», αναφέρει ο Αλεξάντερ Μαγκαλάες, που βρισκόταν στον δρόμο ανάμεσα σε Αγγλους οπαδούς.

«Αν αυτά είναι μέτρα περιορισμού, μην περιμένετε από δω και στο εξής να συμβαδίσουμε με τους κανόνες σας για το lockdown», γράφει στο twitter άλλος κάτοικος της πόλης. «Είναι η απόλυτη ντροπή για όλους μας που συνεχίζουμε να υπακούμε στα μέτρα προστασίας», αναφέρει άλλος.

Χιλιάδες Άγγλοι χωρίς εισιτήρια στην πόλη

Η Κυβέρνηση της Πορτογαλίας είχε αναφέρει πως οι Άγγλοι οπαδοί θα ταξιδέψουν μόνο την ημέρα του ματς, θα έμεναν σε μία «φούσκα» και μετά το τέλος του αγώνα θα πετούσαν πίσω στην πατρίδα τους, κάτι που δεν έγινε ποτέ…

Στον αποψινό τελικό του Champions League θα βρεθούν στο στάδιο 16.500 οπαδοί, με 10.000 περίπου θα είναι των δύο ομάδων. Ωστόσο, χιλιάδες έχουν ταξιδέψει από την Αγγλία προκειμένου να μείνουν έξω από το γήπεδο ή στους δρόμους της πόλης για το παιχνίδι, ελπίζοντας να μπουν στο γήπεδο…

Οι Αρχές αποφάσισαν να υπάρχουν δύο ζώνες οπαδών μέσα στη πόλη, μία για κάθε ομάδα, η οποία θα λειτουργεί μόνο για όσους έχουν εισιτήρια για το ματς, αλλά δεν θα αποφύγουν όπως αποδεικνύεται και αυτούς που ταξίδεψαν χωρίς ένα «μαγικό χαρτάκι». Να τονιστεί πως χωρίς αρνητικό τεστ, απαγορεύεται η είσοδος στην χώρα από την Αγγλία.

Πηγή: gazzetta.gr

