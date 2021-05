Αθλητικά

“Ο Δρόμος προς το Euro 2020”- Γιαννακόπουλος: Υπάρχει μεγάλη πίεση στην Αγγλία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόβλεψη του πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 και για τον τελικο του Champions League.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, Στέλιος Γιαννακόπουλος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο Δρόμος Προς το EURO 2020.»

Αναλυτικά είπε στους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη:

Για τον τελικό του Champions League

Σ.Γ.: Ανυπομονώ να δω το παιχνίδι. Ο αποψινός τελικός για μας που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, είναι σαν ένα δωρεάν μάθημα. Δίκαια έχουν φτάσει εκεί, και θεωρώ ότι είναι οι πιο φορμαρισμένες ομάδες αυτήν την στιγμή. Η Σίτι έχει το στοιχείο του προπονητή της, Πεπ Γκουαρντιόλα. Σε όποιες ομάδες έχει δουλέψει η σφραγίδα του είναι ανεξίτηλη. Το ποδόσφαιρο που παίζει είναι ξεκάθαρο. Είναι ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Από την άλλη ο προπονητής της Τσέλσι πήρε μία ήδη δουλεμένη ομάδα από τον Λάμπαρντ. Την δούλεψε λίγο παραπάνω και έδωσε ευκαιρίες σε παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής. Θα δούμε ένα ποιοτικό παιχνίδι.

Για την Αγγλία και το EURO 2020

Σ.Γ.: Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στην εθνική ομάδα της Αγγλίας για μία διάκριση. Υπάρχουν όμως και πολλά βαριά χαρτιά. Η Ισπανία, η Γερμανία, αλλά και η Πορτογαλία. Περιμένω να δω τον Εμπαπέ στην διοργάνωση, αλλά και τον Γκιντογκάν της Σίτι που έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Η εκπομπή «Ο Δρόμος Προς Το EURO 2020» με τους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λίωρη μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.





Ειδήσεις σήμερα:

Γκουαρντιόλα: Η τακτική της Τσέλσι σε... 37 δευτερόλεπτα (βίντεο)

Κορονοϊός: 1.497 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Έκτακτη σύσκεψη: 300 εκατ. ευρώ για την πυροπροστασία στην Αττική (βίντεο)