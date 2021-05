Αθλητικά

ΑΕΚ: Δεν “τα βρήκαν” Αγγελόπουλος και παίκτες

Χωρίς λύση το ραντεβού των παικτών της ΑΕΚ με τον Μάκη Αγγελόπουλο για το θέμα των οφειλών.

Παραμένει μπερδεμένη η κατάσταση στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ παρά τη συνάντηση των παικτών με τον Μάκη Αγγελόπουλο για το ζήτημα των οφειλών.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ εγγυήθηκε ότι θα πάρουν οι παίκτες, τις επόμενες ημέρες κάποια χρήματα, μια κίνηση που βελτίωσε το κλίμα αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα.

Πλέον, τα πάντα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν ως ένα μεγάλο ποσό στην επόμενη προπόνηση της ομάδας. Εκτιμάται ότι όσοι παίκτες δεχθούν να δώσουν αύριο το «παρών» και να γυμναστούν τότε θα αγωνιστούν και στο πρώτο παιχνίδι για τους μικρούς τελικούς της Basket League.

Αγγελόπουλος: Αναλαμβάνω την ευθύνη, θα μιλήσω με τον κόσμο

Την οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ επιβεβαίωσε με δήλωσή του ο Μάκης Αγγελόπουλος, μετά τη συνάντηση με τους παίκτες στο ΟΑΚΑ.

Επίσης, ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ ανέλαβε την ευθύνη για όσα δεν κατάφερε να πετύχει φέτος η ομάδα, ενώ αποκάλυψε πως θα δώσει ανοικτή συνέντευξη Τύπου, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον κόσμο.

Η δήλωση του Μάκη Αγγελόπουλου στο aekbc.gr:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους αθλητές μας για την εφετινή υπερπροσπάθεια, για την εφετινή τους ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ, κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, τραυματισμούς/ασθένειες, «όργιο» διαιτησίας, λοιπές αδικίες κλπ. Έδωσαν και την ψυχή τους, πέρα από τις αδιαμφισβήτητες αθλητικές και αξιακές τους ικανότητες. Είμαι υπερήφανος, είμαστε υπερήφανοι, γι’ αυτούς. Έδωσαν 120% των δυνάμεών τους, προκειμένου να φτάσουμε στους στόχους μας.

Όπως είμαστε υπερήφανοι και για τους προπονητές, τα στελέχη μας, και για όλο το προσωπικό της ΚΑΕ για όσα πάντα έκαναν, για όσα κάνουν. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη για όσα δεν επιτεύχθησαν στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας και της «εν γένει» δύσκολης φάσης, ανοικτά ζητήματα που προέκυψαν από τη χρηματοδότηση του F8 του BCL, και τη χρηματοδότηση του νέου μας γηπέδου, δεν μας βοήθησαν. Θα τ’ αντιμετωπίσουμε.

Τις επόμενες ημέρες, θα μιλήσουμε-θα μιλήσω στον κόσμο της ΑΕΚ, σε ανοικτή Συνέντευξη, όπως εδώ και καιρό έχουμε προγραμματίσει. Ο κόσμος της ΑΕΚ θα έχει τη δυνατότητα να μας απευθύνει οποιοδήποτε ερώτημα, οποιονδήποτε προβληματισμό του.

Θα τα ξεπεράσουμε όλα... Εμείς δεν κρυφτήκαμε. Εμείς δεν φύγαμε. Είμαστε ΕΔΩ. Παλεύουμε.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, όλους όσοι εκ των οπαδών της ομάδας μας, με εκατοντάδες μηνύματά τους εξέφρασαν την επιθυμία να βοηθήσουν. Κάποιοι εξ αυτών αγοράζοντας και μετοχές. Θεωρώ, ωστόσο, ότι δεν είναι τίμιο να συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο σε μία ζημιογόνο εταιρία και ειδικά σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για την κοινωνία μας. Δεσμεύομαι, όμως, ότι σύντομα, όταν και θα τροχοδρομήσουμε την «απογείωση» της εταιρίας, θ’ ανταποκριθούμε στην επιθυμία τους. Τότε, λοιπόν, θα πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!».

