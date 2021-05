Life

Σαντορίνη: Το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα από το κάστρο της Οίας (βίντεο)

Οι επισκέπτες μαγεύονται από τη μοναδική στιγμή που ο ήλιος χάνεται στο απέραντο γαλάζιο του ορίζοντα και η θάλασσα βάφεται κόκκινη.

Της Αντιγόνης Θάνου

Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, επισκέπτες από όλα τα μέρη της Γης ανηφορίζουν στο Κάστρο της Οίας για να απολαύσουν το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης.

«Είναι το πιο όμορφο τοπίο που έχω δει στη ζωή μου. Υπέροχο!», λέει ένας τουρίστας στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Παλέτα χρωμάτων στον ορίζοντα, που δεν συναντάται πουθενά αλλού. Από το βαθύ κόκκινο στο κίτρινο, το πορτοκαλί… καθώς ο ήλιος “βυθίζεται” στο Αιγαίο και γίνεται χρυσοκόκκινος, αντανακλώντας το φως στη θάλασσα

«Αγαπώ τη Σαντορίνη για αυτή την μοναδική θέα», εξηγεί μία τουρίστρια.

Παρέες, οικογένειες και ζευγάρια με τα κινητά τους τηλέφωνα απαθανατίζουν τη στιγμή, άλλοι με σνακ και ροφήματα απολαμβάνουν την θέα μέχρι αργά, αφού τα περισσότερα καταστήματα εστίασης στο νησί είναι κλειστά.

Σκηνικό βγαλμένο από ταινία. Κάτασπρα σπίτια χτισμένα στο χείλος του γκρεμού, πλακόστρωτα σοκάκια και εντυπωσιακές εκκλησίες που “λούζονται” στο φως.

Λιγοστοί προς το παρόν τουρίστες στο νησί, με τους επιχειρηματίες να ελπίζουν ότι το προσεχές διάστημα η κίνηση θα αυξηθεί.

