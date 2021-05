Πολιτική

Ερντογάν: “Λάδι στη φωτιά” πριν από την επίσκεψη Τσαβούσογλου

Η προκλητική ανάρτηση του Τούρκου προέδρου για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Δυναμιτίζει το "κλίμα" ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αύριο, στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν λίγες ώρες πριν την άφιξη Τσαβούσογλου, έκανε μία άκρως προκλητική ανάρτησή στο Twitter για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

«Χρόνια πολλά για την 568η επέτειο της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης, μιας από τις πιο ένδοξες νίκες στην ιστορία μας. Τιμούμε τον σουλτάνο Μωάμεθ, ο οποίος με την ευλογία του προφήτη κληροδότησε τον πολιτισμό στη μοναδική αυτή πόλη. Ο Μωάμεθ είπε ότι ‘η Κωνσταντινούπολη σίγουρα θα κατακτηθεί. Τι σπουδαίος στρατηγός ο στρατηγός που θα την κατακτήσει, πόσο μεγάλος στρατός είναι αυτός ο στρατός’», έγραψε στο tweet του ο Ερντογάν και δημοσίευσε φωτογραφία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, με τους 4 μιναρέδες.

Tarihimizin en ihtisaml? zaferlerinden biri olan Istanbul'un Fethi'nin 568. y?l donumunu tebrik ediyorum.



Peygamber Efendimizin ovgusune mazhar olan, bu essiz sehri medeniyet miras?m?za katan Fatih Sultan Mehmet Han’? ve sanl? ordusunu rahmetle, hurmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/Qcoc02KtM1

— Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) May 29, 2021