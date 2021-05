Κοινωνία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Δραματικές διασώσεις ζώων που εγκλωβίστηκαν (βίντεο)

Έκκληση από εθελοντές και κτηνίατρους για βοήθεια στα τετράποδα θύματα της φωτιάς.

Της Αντιγόνης Θάνου

Εθελοντές, τρέχουν κρατώντας στην αγκαλιά τους έναν σκύλο που τραυματίστηκε από τις φλόγες... Του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες…

Μέλη φιλοζωικών οργανώσεων και εθελοντές από κάθε σημείο της Αθήνας, έσπευσαν για να βοηθήσουν δεκάδες ζώα που ζούσαν στο βουνό, στο δάσος, στα σπίτια, στους δρόμους των περιοχών που καταστράφηκαν και εγκλωβίστηκαν αβοήθητα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η εποχή είναι η χειρότερη. Στο τέλος της άνοιξης, τα μωρά είναι ακόμη στις φωλιές τους, στα κλαριά και στα λαγούμια. Γι’ αυτό και πολλά άγρια ζώα “χάθηκαν” στις φλόγες...

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες, που θα έχουν πρόσβαση στα σημεία όπου ακόμη υπάρχουν αναζωπυρώσεις, ο αριθμός των ζώων που “χάθηκαν” θα ανεβεί δραματικά.

Περιμετρικά από τις περιοχές όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, υπάρχουν 6 Κτηνιατρεία, ενώ εθελοντές και κτηνίατροι κάνουν έκκληση για βοήθεια προκειμένου να σώσουν τα τραυματισμένα αθώα πλάσματα.

