Πέθανε ο Μαρκ Ίτον

Θρήνος στο ΝΒΑ για την απώλεια ενός εκ των κορυφαίων αμυντικών του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 64 ετών, άφησε ο δύο φορές “αμυντικός της χρονιάς” στο ΝΒΑ, Μαρκ Ίτον. Η Γιούτα Τζαζ, τη φανέλα της οποίας φόρεσε στην 11χρονη καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου (1982-1992), επιβεβαίωσε το θάνατό του το Σάββατο.

Όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KUTV, ο Ίτον είχε βγει για ποδήλατο το απόγευμα της Παρασκευής και δεν επέστρεψε ποτέ...

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Summit County (Γιούτα) δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε μια αναφορά για την εύρεση του και μετέφερε τον Ίτον σε κοντινό νοσοκομείο, όπου απεβίωσε. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ποδήλατο του 64χρονου είχε διαλυθεί, αλλά δεν υπήρχε ένδειξη εμπλοκής του σε ατύχημα.

Ο Ίταν αγωνίστηκε στο UCLA και ήταν τέταρτη επιλογή των Τζαζ στο ντραφτ του 1982, ενώ με τη Γιούτα αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς στις σεζόν 1984-85 και 1988-89. Επιλέχθηκε για το All-Star Game στην τελευταία χρονιά πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Υπήρξε εξαιρετικά ανθεκτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, χάνοντας μόλις εννέα αγώνες κανονικής περιόδου στις πρώτες 10 σεζόν του με τη Γιούτα.

Αποχώρησε με μέσο όρο καριέρας 7,9 ριμπάουντ και 3,5 μπλοκ σε 875 αγώνες (815 βασικός). Τα 3,5 μπλοκ ανά αγώνα αποτελούν ρεκόρ στο NBA, ενώ το όνομά του βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας των κορυφαίων όλων των εποχών σε μπλοκ με 3.064.