Κορονοϊός - Μόσιαλος: Πότε θα βγάλουμε τις μάσκες

Ο "ρόλος" των μεταλλάξεων του κορονοϊού στη χρήση της μάσκας.

Ο χρόνος που θα βγάλουμε τις μάσκες θα εξαρτηθεί από την μορφή κορονοϊού θα επικρατήσει στη χώρα μας, εκτιμά ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος, συμπληρώνοντας ότι κατά πάσα πιθανότητα, όσοι εμβολιάζονται τώρα, δεν θα χρειαστεί να κάνουν τρίτη δόση το Φθινώπορο.

«Αν μείνουμε με τη βρετανική μετάλλαξη, η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή (στην Ελλάδα), τότε θα χρειαστεί να εμβολιαστεί το 75% περίπου του πληθυσμού ή να έχει ανοσία. Ένας συνδυασμός δηλαδή εμβολιασμού και φυσικής ανοσίας (όσοι νόσησαν δηλαδή) στο 75% του πληθυσμού. Αν όμως επικρατήσει η ινδική μετάλλαξη, αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 83%», δήλωσε ο κ. Μόσιαλος στον ΣΚΑΙ

«Έχουμε ακόμα δρόμο αλλά δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Από τα μέσα Ιουνίου οι περισσότεροι θα έχουν μια σχετική προστασία… Τον Ιούλιο αυτό το ποσοστό θα έχει μεγαλώσει. Για να είμαστε σίγουροι θα πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερα ποσσοστά και πιστεύω ότι θα πάμε σε μεγαλύτερα ποσοστά. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασθέντων στους άνω των 60…» συμπλήρωσε ο καθηγητής. Δεν πιστεύει, πάντως, ότι στα τέλη Ιουλίου θα βγάλουμε τις μάσκες, τουλάχιστον όχι στους εσωτερικούς χώρους…

Μάλλον δεν θα χρειαστεί τρίτη δόση για όσους εμβολιαστούν τώρα

Όπως είπε ο Ηλίας Μόσιαλος, «η προστασία από τον εμβόλιο μπορεί να διαρκέσει και πάνω από ένα χρόνο. Γνωρίζουμε ότι αν κολλήσει κάποιος τον κορονοϊό, η προστασία υπερβαίνει τον ένα χρόνο… Δεν γνωρίζουμε αν θα χρειαστεί να κάνουμε την τρίτη δόση το Φθινόπωρο. Ιδιαίτερα αυτοί που εμβολιάζονται τώρα, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο δεν θα χρειαστεί να κάνουν άλλη δόση τόσο νωρίς…».

Αποκάλυψε ότι έχει κάνει και τις 2 δόσεις του AstraZeneca, επιχειρώντας να "διασκεδάσει" ις ανησυχίες πολιτών για το εμβόλιο.

Πρότεινε, τέλος, να γίνει κάποια κίνηση από την πολιτεία, για όσους έχασαν τη μάχη με τη νόσο: «Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην ξεχάσουμε όσους έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό. Θα μπορούσε αυτό να είναι ημέρα μνήμης; Ένα μνημείο; Για να μην ξεχνάμε τι περάσαμε, να μην ξεχνάμε τους φίλους μας και τους συγγενείς μας που έχασαν τη μάχη».

