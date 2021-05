Life

5 μύθοι που μπορούν να βλάψουν τη σχέση σου!

Υπάρχουν κάποιοι μύθοι που αφορούν τις σχέσεις και δυστυχώς πολλές από εμάς τους πιστεύουμε, επιτρέποντάς τους να βασανίζουν εσένα και το ταίρι σου.

Σύμφωνα με τον Gary W. Lewandowski Jr. υπάρχουν ορισμένοι πολύ συνηθισμένοι μύθοι, οι οποίοι μπορούν να βλάψουν τη σχέση σου χωρίς να το καταλάβεις.

Αν θέλεις η σχέση σου να γίνει καλύτερη, χρειάζεται να μείνεις μακριά από μύθους και να διορθώσεις καταστάσεις και συμπεριφορές.

Δες ποιοι είναι οι μύθοι και κατάρριψέ τους:

Τα αντίθετα έλκονται

Τα αντίθετα μπορεί να έλκονται στην αρχή, αλλά τελικά… απωθούνται. Γιατί; Αυτά τα αντίθετα χαρακτηριστικά που είναι αρχικά νέα και ενδιαφέροντα, δυστυχώς γίνονται δύσκολα ανεκτά. Καθώς η σχέση ωριμάζει, αυτό το αντιφατικό στοιχείο στη σχέση καθίσταται μη βιώσιμο και οδηγεί σε κακή ποιότητα σχέσης.

