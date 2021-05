Life

Το “εμβόλιο” της αυτοεκτίμησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αυτοεκτίμηση έχει παρερμηνευθεί συχνά ως ταυτόσημη της αυτοπεποίθησης.

Οι αγγλικές λέξεις “self-worth” και “self-esteem” γίνονται όροι ανταλλαγής μίας απόπειρας να κατανοήσουμε τι μας συμβαίνει όταν κάτι μας λείπει από δύναμη και απόδοση σε όσα προσπαθούμε. Ωστόσο, η διαφορά τους είναι ουσιαστικά μεγάλη.

Η διαφορά μεταξύ αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης

Η αυτοεκτίμηση είναι ένα “σκυρόδεμα” αυταξίας, ενώ η αυτοπεποίθηση αποκτά διαστάσεις μεταβλητότητας και ρευστότητας, καθώς η δεύτερη αφορά σε συγκεκριμένα πεδία δράσης: «Έχω αυτοπεποίθηση στη ζωγραφική αλλά στον χορό όχι». Όποιος επιθυμεί να βελτιώσει το βαρόμετρο της αυτοπεποίθησης, δεν μένει παρά να προσπαθήσει να εκπαιδεύσει τον εαυτό του στο επίμαχο μέτωπο και στο τέλος να προσθέσει το χρίσμα της αυτοπεποίθησης.

Η αυτοεκτίμηση, από την άλλη, είναι ζήτημα εσωτερικευμένης αίσθησης του εαυτού μου. Είναι ο τρόπος που αισθάνομαι για τον εαυτό μου, ο τρόπος που του μιλώ καθημερινά.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για ΒΟΑΚ: Ο μεγαλύτερος νέος αυτοκινητόδρομος στην Ευρώπη

Ερντογάν: “Λάδι στη φωτιά” πριν από την επίσκεψη Τσαβούσογλου

“Η Φάρμα”: Η τούρτα-έκπληξη στον Σάκη Τανιμανίδη (βίντεο)