Αθλητικά

Τελικός Champions League: Η Τσέλσι κατέκτησε το τρόπαιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στέφθηκε η Τσέλσι, επικρατώντας της Μάντσεστερ Σίτι στον αγγλικό “εμφύλιο”.

Ο τρίτος αγγλικός “εμφύλιος” σε τελικό Champions League ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την Τσέλσι, με 1-0, επί της Μάντσεστερ Σίτι στο “Ντραγκάο” του Οπόρτο και τους Λονδρέζους στον “έβδομο ουρανό”. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ, εννέα χρόνια μετά τον θρίαμβο επί της Μπάγερν στο Μόναχο, στέφθηκε για 2η φορά στην Ιστορία της πρωταθλήτρια Ευρώπης, μη επιτρέποντας στους κατόχους του τίτλου της Premier League να πανηγυρίσουν το πρώτο τρόπαιο στα χρονικά του συλλόγου.

Το 2008 στην Μόσχα οι “μπλε” έφυγαν με… σκυμμένα τα κεφάλια στη διαδικασία των πέναλτι από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο, απόψε συνέβη το αντίθετο και “τιμώρησαν” την άλλη μεγάλη ομάδα του αγγλικού λιμανιού. Το έκαναν πρόσφατα και στο πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στις 8 Μαΐου, όταν πέρασαν από το “Έτιχαντ” με 2-1, αλλά και στον ημιτελικό του Κυπέλλου στις 17/04 (1-0), ωστόσο η σημερινή τους νίκη ήταν σαφώς πιο μεγάλη, καθώς συνοδεύτηκε από το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της “Γηραιάς Ηπείρου”.

Ο τρίτος τελικός για την Τσέλσι, αυτή την φορά δεν κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπως είχε συμβεί πριν από 13 χρόνια στη Μόσχα (ηττήθηκε 6-5 από την Γιουνάιτεντ) και πριν από 9 στην “Allianz Arena” του Μονάχου, όταν τότε είχε θριαμβεύσει με 4-3 στη “ρώσικη ρουλέτα” επί της Μπάγερν.

Αυτή την φορά οι Λονδρέζοι σκόραραν στο πρώτο μέρος με τον Χάβερτζ (42΄), γκολ που αποδείχθηκε αρκετό για να τους φέρει στην κορυφή της Ευρώπης για 3η φορά στην ιστορία τους. Παρέδωσαν σε ένα ακόμη ματς, τόσο υψηλού επιπέδου, μαθήματα σεμιναριακής άμυνας, με τον Μεντί να μην δέχεται γκολ σε 9ο ματς στη διοργάνωση!

Ο Τόμας Τούχελ που ανέλαβε την Τσέλσι στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου έγινε ο πρώτος τεχνικός στα χρονικά του Champions League που έφτασε σε δύο διαδοχικούς τελικούς με διαφορετικές ομάδες. Το έκανε πέρυσι με την Παρί, όταν έχασε το τρόπαιο από την Μπάγερν, αλλά 9 μήνες μετά κατάφερε να πανηγυρίσει στην χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου, στην πρωτεύουσα της οποίας η Παρί είχε ηττηθεί από την Μπάγερν με 1-0!

Η Τσέλσι έκλεισε την εφετινή διοργάνωση με μόλις μία ήττα (σ.σ. από την Πόρτο) και 9 νίκες και 3 ισοπαλίες. Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η 5η της νίκη σε 6 τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έχει λάβει μέρος (εξαιρείται το Σούπερ Καπ Ευρώπης). Θυμίζουμε ότι το 1971 και το 1998 κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων, ενώ το 2013 και το 2019 πανηγύρισε το Europa League.

Από την άλλη ο Πεπ Γκουαρντιόλα απέτυχε να γίνει ο 6ος προπονητής στην Ιστορία που κατακτάει τον θεσμό με δύο διαφορετικές ομάδες.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μάντσεστερ Σίτι: Έντερσον, Γουόκερ, Στόουνς, Ντίας, Ζιντσένκο, Μπερνάρντο Σίλβα (64΄ Φερναντίνιο), Γκιντογκάν, Ντε Μπρόιν (60΄ Ζεζούς), Μαχρέζ, Στέρλινγκ (77΄ Αγουέρο), Φόντεν.

Τσέλσι: Μεντί, Τζέιμς, Τιάγκο Σίλβα (λ.τρ. 39΄ Κρίστενσεν), Ρούντιγκερ, Αθπιλικουέτα, Καντέ, Ζορζίνιο, Τσίλγουελ, Μάουντ (80΄ Κόβασιτς), Χάβερτζ, Βέρνερ (66΄ Πούλισικ).

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για ΒΟΑΚ: Ο μεγαλύτερος νέος αυτοκινητόδρομος στην Ευρώπη

Μπόρις Τζόνσον: Μυστικός γάμος με την Κάρι Σίμοντς

“Η Φάρμα”: Η τούρτα-έκπληξη στον Σάκη Τανιμανίδη (βίντεο)