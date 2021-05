Κόσμος

Κορονοϊός - Βρυξέλλες: διαδήλωση εναντίον των περιοριστικών μέτρων

Οι αρχές στο Βέλγιο έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν τα μέτρα που εφαρμόζουν επί επτά μήνες, καθώς ο ρυθμός των εμβολιασμών επιταχύνεται.

Εκατοντάδες διαδηλωτές χωρίς μάσκες συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο γύρω από τα κτίρια της ΕΕ στις Βρυξέλλες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν εναντίον των περιορισμών που επιβάλλονται στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, φωνάζοντας επανειλημμένα το σύνθημα «ελευθερία».

Η κινητοποίηση άρχισε σε πάρκο της πόλης, προτού οι συμμετέχοντες κατευθυνθούν στην περιοχή όπου βρίσκονται τα κτίρια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της έδρας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αστυνομία είχε απαγορεύσει την πρόσβαση στον χώρο: έστησε αγκαθωτά συρματοπλέγματα και ανέπτυξε περίπου 40 άνδρες της με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών για να εμποδίσει τους διαδηλωτές να πλησιάσουν. Οι συγκεντρωμένοι διαλύθηκαν ήρεμα, έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες. «Δεν υπάρχει κορονοϊός. Είναι απλά γρίπη», είπε η Μίριαμ, 48 ετών, που συμμετείχε στην κινητοποίηση.

Όπως πολλοί άλλοι στο πλήθος, κατάγεται από τη γειτονική Ολλανδία. «Το Βέλγιο περνάει δύσκολη περίοδο» και «ήρθα εδώ για τα παιδιά μου», είπε. Πέντε-έξι άνδρες φόραγαν στολές παραλλαγής και μπερέδες. Αρνήθηκαν να μιλήσουν σε δημοσιογράφους. Μια διαδηλώτρια, εικοσάρα Βελγίδα που αρνήθηκε να πει το όνομά της, αναφερόμενη στον εξοπλισμό των αστυνομικών με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών, είπε: «πόλεμο θέλουνε – κοιτάξτε αυτούς, κοιτάξτε κι εμάς», δείχνοντας τα καλοκαιρινά της ρούχα.

Το Βέλγιο των 11,5 εκατ. κατοίκων έχει καταγράψει μέχρι εδώ λίγους λιγότερους από 25.000 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 1,06 εκατ. μολύνσεων από τον SARS-CoV-2.