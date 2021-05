Κοινωνία

Τραγωδία με 11χρονη στα Χανιά: οι καταθέσεις των συμμαθητών της και το χαμένο κινητό

Το μυστήριο με το άφαντο κινητό που έκλεισε λίγο πριν το κορίτσι πέσει στο κενό. Τι λένε οι συμμαθητές της 11χρονης και πώς κατευθύνουν τις έρευνες των Αρχών.

Απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της μικρής Ιωάννας από τα Χανιά, που εντοπίστηκε νεκρή στα βράχια , αναζητούν οι Αρχές.

Όσοι γνώριζαν το οικογενειακό περιβάλλον της 11χρονης περιγράφουν τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε. Φίλος του πατέρα της Ιωάννας έκανε λόγο στον ΑΝΤ1 για περιστατικά βίας, πολλά προβλήματα, ενδοοικογενειακή βία. Πριν από περίπου δύο χρόνια, μάλιστα, όταν ο πατέρας είχε καταδικαστεί για επίθεση σε δασκάλα της 11χρονης, η πρώην σύζυγός του είχε καταθέσει εναντίον του.

«Οι καταθέσεις συμμαθητών της 11χρονης στα Χανιά, οι οποίοι μιλούν για τις δηλώσεις απελπισίας στις οποίες προχωρούσε και τις εκμυστηρεύσεις για την ματαιότητα της ζωής της, κατευθύνουν τις έρευνες των αστυνομικών στα Χανιά για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της» αναφέρει μιλώντας προς «Το Βήμα», υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ που παρακολουθεί την εξέλιξη της δραματικής υπόθεσης με τον θάνατο της 11χρονης που βρέθηκε νεκρή την Τετάρτη σε βραχώδη περιοχή στους Αγίους Αποστόλους.

«Οσον αφορά το κινητό της» επισημαίνει ο ίδιος «είχε κλείσει από μπαταρία γύρω στις 9:00 το βράδυ της Τρίτης, οπότε χάθηκαν τα ίχνη της, περίπου δηλαδή μία έως μιάμιση ώρα προτού πέσει στο γκρεμό σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας. Πιθανόν κάποιος βρήκε την κλειστή συσκευή στο σημείο που καθόταν το άτυχο κορίτσι κι ίσως να ήταν μέσα στην ζακέτα που επίσης χάθηκε» τόνισε και πρόσθεσε:

«Δεν θεωρούμε απίθανο αυτός που πήρε το κινητό να το πέταξε ή το κατέστρεψε μόλις πληροφορήθηκε σε ποια ανήκε. Όμως αν επιχειρηθεί να το ενεργοποιήσει με την τοποθέτηση νέας κάρτας sim θα γίνει αμέσως αντιληπτός και θα εντοπισθεί».

Τα στελέχη των Αρχών ασφαλείας εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο ιατροδικαστικό πόρισμα σύμφωνα με το οποίο το άτυχο κορίτσι είχε συντριπτικά κατάγματα στα πόδια κι η εικόνα τους είναι δείγμα ότι έπεσε στο κενό κατακόρυφα (με τα πόδια προς τα κάτω) με πλήρη έλεγχο της πτώσης της.

