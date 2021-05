Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλιο Pfizer: αποτελεσματικό και στην ινδική μετάλλαξη

Μελέτη ερευνητών του Ινστιτούτου Παστέρ έδειξε ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι μεν αποτελεσματικό στην ινδική μετάλλαξη, αλλά «ελαφρώς λιγότερο».

Το εμβόλιο της αμερικανογερμανικής κοινοπραξίας Pfizer/BioNTech παράγει αντισώματα ικανά να εξουδετερώσουν το παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορονοϊού το οποίο αρχικά ταυτοποιήθηκε στην Ινδία, πάντως με «ελαφρά μειωμένη αποτελεσματικότητα» στο εργαστήριο, έδειξε μελέτη ερευνητών του Ινστιτούτου Παστέρ.

Μεταξύ των προσώπων που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου αυτού, τα αντισώματα που είναι παρόντα στον ορό του αίματός τους είναι αποτελεσματικά έναντι της επιλεγόμενης αγγλικής παραλλαγής, αλλά ελαφρά λιγότερο αποτελεσματικά έναντι της ινδικής, σύμφωνα με τη μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας αναρτήθηκαν στον ιστότοπο BioRxiv, όπου μεταφορτώνονται επιστημονικά έργα που δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομότιμους και δεν έχουν δημοσιεύσεις.

Παρά την «ελαφρά μειωμένη αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τα τεστ που έγιναν στο εργαστήριο, το εμβόλιο της Pfizer πιθανόν προστατεύει» από την ινδική παραλλαγή, καθησύχασε ο Ολιβιέ Σβαρτς, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, τμηματάρχης του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι.

Οι ερευνητές του ινστιτούτου μελέτησαν επίσης την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca έναντι των παραλλαγών αυτών, αλλά χρησιμοποιώντας μόνο ορό αίματος ανθρώπων που είχαν λάβει μόνο μία δόση του βρετανικού σκευάσματος, αφού «δεν είχαν πρόσβαση σε δείγματα από ανθρώπους που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις» όταν διεξήγαγαν τη μελέτη, διευκρίνισε ο κ. Σβαρτς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Καθώς το εμβόλιο αυτό δεν άρχισε να χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τον Φεβρουάριο και συστήνεται η δεύτερη δόση να χορηγείται 12 εβδομάδες μετά την πρώτη, οι δεύτερες δόσεις δεν είχαν αρχίσει να χορηγούνται παρά στα τέλη Απριλίου και σε περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, λόγω του ότι η χρήση του περιορίστηκε στους άνω των 55 στη Γαλλία.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, που διενεργήθηκε σε γαλλικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία, έδειξαν πως η μία δόση του εμβολίου της AstraZeneca, προϊόντος αποτελεσματικού έναντι της αγγλικής παραλλαγής, «προστατεύει ελάχιστα έναντι της ινδικής και της νοτιοαφρικάνικης παραλλαγής» του SARS-CoV-2. Μόνο μία δόση του εμβολίου αυτού επομένως είναι «λίγο ή καθόλου αποτελεσματική» έναντι της ινδικής παραλλαγής, υπογράμμισε ο ερευνητής. Η παραλλαγή B.1.617, η οποία ταυτοποιήθηκε αρχικά στην Ινδία τον Οκτώβριο του 2020, έχει εξαπλωθεί μέχρι σήμερα σε δεκάδες χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

