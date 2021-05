Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: απέχουμε ακόμη πολύ από την ανοσία της αγέλης (βίντεο)

Η αποκλιμάκωση που παρατηρείται στα νοσοκομεία είναι αργή, παρατήρησε ο Ν. Καπραβέλος, προτρέποντας τους πολίτες να εμβολιαστούν μαζικά.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», τόνισε ότι η Πολιτεία έχει καταφέρει να υπάρχει επάρκεια εμβολίων, τουλάχιστον για τους επόμενους 2 μήνες και από εμάς εξαρτάται να κάνουμε αυτό που πρέπει για να φτάσουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στην ανοσία της αγέλης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή τη στιγμή η ανοσία στη χώρα μας βρίσκεται περίπου στο 30%. Ένα 10% προέρχεται από αυτούς που έχουν νοσήσει κι ένα 20% από αυτούς που είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ενώ ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού έχει μερική ανοσία καθώς έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου.

Όπως είπε όμως ο κ. Βασιλακόπουλος, για να φτάσουμε στην πολυπόθητη ανοσία της αγέλης, θα πρέπει να εμβολιαστεί περίπου το 70% του πληθυσμού και ακόμη απέχουμε πολύ από αυτό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πολίτες άνω των 60 ετών οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό περίπου 70%, αλλά θα πρέπει το ποσοστό αυτό να αυξηθεί γιατί από αυτήν την ηλικιακή ομάδα προέρχονται τα περισσότερα θύματα της πανδημίας.

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», μίλησε και ο διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος, ο οποίος υπογράμμισε πως όντως υπάρχει μια αποσυμφόρηση στα νοσοκομεία, αλλά η αποκλιμάκωση είναι αργή κι αυτό οφείλεται στο ότι ο εμβολιασμός δεν έχει προχωρήσει όσο θα μπορούσε.

Ο κ. Καπραβέλος τόνισε ότι δυστυχώς υπερτονίστηκαν κάποιες περιπτώσεις παρενεργειών από τον εμβολιασμό και υπερίσχυσε ο φόβος του θανάτου σε κάποιους πολίτες, εντελώς λανθασμένα όμως. Συμπλήρωσε δε πως από όλους αυτούς που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία, κανείς δεν είναι πλήρως εμβολιασμένος.

Τέλος ο κ. Καπραβέλος ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας πως αν δεν εμβολιαστούμε μαζικά θα ακολουθήσουν κι άλλα κύματα πανδημίας.