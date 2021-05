Πολιτική

Στη Θράκη ο Τσαβούσογλου: οι προκλητικές δηλώσεις και οι αντιδράσεις

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον Τούρκο ΥΠΕΞ λίγο πριν φθάσει στην Ελλάδα. Η αντίδραση των Πομάκων και το πρόγραμμα στην Αθήνα.

Την βεντάλια των τουρκικών διεκδικήσεων, στο πλαίσιο της επίσκεψή του στην Ελλάδα, ξεδιπλώνει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής. “Είναι λάθος υπολογισμός από την ελληνική πλευρά να πιστεύει ότι η Τουρκία θα περιοριστεί μόνο στις ακτές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου” τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Δεν αποκλείει την διευθέτηση των διαφορών μέσω τρίτου μέρους, προβάλλοντας από τη μία το διαλλακτικό του πρόσωπο κι από την άλλη εμφανίζεται ανυποχώρητος κατά παράβαση κάθε διεθνούς συνθήκης. “Η ελληνική θέση σε σχέση με το Καστελλόριζο είναι απλά παράλογη. Οι γεωγραφικές συνθήκες τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο εντέλλουν ότι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας, όπως ελπίζουμε να επιτύχουμε, πρέπει πρώτα να συζητηθεί σε διμερείς διαπραγματεύσεις και επί της αρχής της ευθυδικίας” τόνισε στη συνέντευξή του.

Ο Τούρκος υπουργός αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης το μεσημέρι της Κυριακής κι από εκεί να μεταβεί οδικώς στην Κομοτηνή. Ωστόσο, «Persona non grata» χαρακτηρίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πομάκων τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τονίζοντας ότι είναι ανεπιθύμητος στα Πομακοχώρια της Θράκης.

Την ερχόμενη Δευτέρα 31 Μαΐου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αθήνα. Στο μεταξύ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Οι συνομιλίες θα εστιαστούν στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να παραθέσει ανεπίσημο δείπνο στον Τούρκο ομόλογο του απόψε.

Την ίδια ώρα η Τουρκία τορπιλίζει το καλό κλίμα εκδίδοντας παράνομη NAVTEX για έρευνες του ωκεανογραφικού Τουμπίκ Μαρμαρά στα τουρκικά παράλια, εσωκλείοντας όμως και τμήμα της ελληνική υφαλοκρηπίδας ανάμεσα από Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ANTI-NAVTEX κι έχει ενημερωθεί το Λιμενικό Σώμα, να απομακρύνει το τουρκικό πλοίο εάν εμφανιστεί.