Αθλητικά

Ο Προμηθέας Πατρών κατέθεσε 3 ενστάσεις για τον πέμπτο ημιτελικό με το Λαύριο

Ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται. Μέχρι να αποφανθεί ο αθλητικός δικαστής δεν θα ξεκινήσει η σειρά των τελικών.

Τρεις ενστάσεις κατέθεσε ο Προμηθέας Πατρών, μετά τον πέμπτο ημιτελικό της σειράς με το Λαύριο, που βρήκε θριαμβεύτρια την ομάδα του Χρήστου Σερέλη, όπερ σημαίνει ότι δεν μπορεί να δοθεί εκκίνηση στους τελικούς (Παναθηναϊκός-Λαύριο) μέχρι να αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ.

Η πρώτη ένσταση αφορά στη φάση των 46 δευτερολέπτων πριν τη λήξη, όταν ο Κόζι του Λαυρίου υπέπεσε σε αντιαθλητικό φάουλ στον Τζέριαν Γκραντ για να ακολουθήσει έντονη αψιμαχία ανάμεσα σε Γιάννη Αγραβάνη και Κόζι. Εν αντιθέσει με τον Κόζι που πήρε την άγουσα προς τα αποδυτήρια (συμπλήρωσε 2 αντιαθλητικά), ο Γιάννης Αγραβάνης δεν αποβλήθηκε μετά το δεύτερο αντιαθλητικό, με αποτέλεσμα να σουτάρει 1/2 βολές στο κρισιμότερο σημείο και με το σκορ στο 77-73. Όπως υποστηρίζουν στον Προμηθέα, ο Γιάννης Αγραβάνης έπρεπε να έχει αποβληθεί και να εκτελέσει ο αντικαταστάτης του τις δύο βολές.

Από την πλευρά τους, οι διαιτητές τα... έριξαν στη γραμματεία, καθώς υποστήριξαν ότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ ότι ο Γιάννης Αγραβάνης είχε ακόμη ένα αντιαθλητικό.

Οι άλλες δύο ενστάσεις, αφορούν στο καλάθι που μέτρησε, με τον Αγκμπελίζ να απομακρύνει την μπάλα από τη στεφάνη και στο πρώτο φάουλ του Δημήτρη Αγραβάνη, το οποίο σύμφωνα με τους Πατρινούς έπρεπε να χρεωθεί στον Κλαβέλ.