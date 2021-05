Οικονομία

“Κόκκινα δάνεια”: Διαχειρίσιμα από τις τράπεζες παρά την κρίση

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2021 δείχνει μικρή αύξηση των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά την κρίση που προκαλεί η πανδημία. Καθώς η περίοδος αναστολής οφειλών λήγει, μία θετική εξέλιξη για τις τράπεζες, αλλά και για την οικονομία γενικότερα είναι ο χαμηλότερος του αναμενομένου σχηματισμός νέων NPEs.

Μάλιστα όπως εκτιμά η JP Morgan αναφορικά με τις πιθανές εισροές μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (NPEs), συνολικά, τα απόλυτα ποσά ανέρχονται σε περίπου 4,2 δισ. ευρώ για τις τέσσερις τράπεζες, πολύ χαμηλότερα από τα 8 - 10 δισ. ευρώ των NPEs που αυτή τη στιγμή η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένει ότι θα δημιουργηθούν από αυτήν την κρίση.

Για την Eurobank τα συνολικά NPEs υποχώρησαν σε 5,8 δισ. από 13 δισ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2020, ενώ σημείωσαν μικρή σχετικά αύξηση κατά 117 εκατ. ευρώ έναντι του Δ΄ τριμήνου του 2020. Η αύξηση αυτή ήταν σημαντικά χαμηλότερη του αναμενομένου, όπως και ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που διαμορφώθηκε σε 72 εκατ. ευρώ.

Τα νέα «κόκκινα» δάνεια της Πειραιώς ήταν 200 εκατ. και η μείωση του αποθέματος της μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (NPEs) συνεχίσθηκε και κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19. Τα NPEs μειώθηκαν στα 22,1 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2021 έναντι 24,1 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν και 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2020.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν αμετάβλητα, καθώς η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων και οι αποπληρωμές που συνεχίστηκαν το α' τρίμηνο 2021, αντιστάθμισαν τις εισροές.

Στο τέλος Μαρτίου 2021, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 23,9% μετά από τη συναλλαγή Galaxy, ενώ σε επίπεδο ομίλου ανέρχεται σε 26,3%.

Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα ανήλθαν σε 4,9 δισ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, ο Δείκτης Καθυστερήσεων στην Ελλάδα μειώνεται σε 13,3%.