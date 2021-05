Life

Ροβανιέμι: Έλληνας έτρεξε στο “Μονοπάτι των Αρκούδων” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας του Ροβανιέμι συμμετείχε σε αγώνα 83χλμ. στο κεντρικό μονοπάτι του εθνικού πάρκου που ονομάζεται «κύκλος της Αρκούδας».

Ο Γιώργος Φραντζόγλου και η εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" μας ξεναγούν στο πάρκο Οουλάνκα, το πιο δημοφιλές εθνικό πάρκο της Φινλανδίας που συγκεντρώνει περίπου 200.000 επισκέπτες το χρόνο.

Μάλιστα, ο Έλληνας του Ροβανιέμι, συμμετείχε σε αγώνα 83χλμ. στο κεντρικό μονοπάτι του εθνικού πάρκου που ονομάζεται «κύκλος της Αρκούδας».

Ο Γιώργος Φραντζόγλου μας δείχνει μοναδικά τοπία αλλά και μονοπάτια, στα οποία ζουν αρκούδες αλλά και λύκοι.

Δείτε όλα όσα είπε στον ΑΝΤ1:

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: απέχουμε ακόμη πολύ από την ανοσία της αγέλης (βίντεο)