Πρωινοί Τύποι – Άλιμος: η μεγαλύτερη οθόνη θερινού σινεμά στην Ελλάδα (βίντεο)

Σήμα κατατεθέν του, η τεράστια οθόνη του που έχει 11 μέτρα ύψος και είναι συνολικά 72 τετραγωνικά!

Ο δημοτικός θερινός κινηματογράφος στον Άλιμο, είναι έτοιμος να κάνει την πρεμιέρα του αύριο, Δευτέρα 31 Μαΐου, στις 21:15 και μάλιστα με δωρεάν είσοδο.

Ο χώρος είναι δίπλα στη θάλασσα και αποπνέει δροσιά καθώς οι καρέκλες είναι τοποθετημένες πάνω στο γρασίδι.

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινοί Τύποι», βρέθηκε εκεί και κατέγραψε τις υπέροχες εικόνες!