Κοινωνία

Καισαριανή: Συμμορίες ανηλίκων ρημάζουν σπίτια και καταστήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένα τα περιστατικά εγκληματικότητας στην περιοχή. Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1 επιχειρηματίας για τη δράση 15χρονων.

Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι της Καισαριανής λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας που παρατηρείται το τελευταίο εξάμηνο.

Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι τον τελευταίο καιρό σημειώνονται σε καθημερινή σχεδόν βάση αρκετά περιστατικά με κλοπές και ξυλοδαρμούς από σπείρες ανηλίκων, 15 έως 17 ετών.

Σύμφωνα με επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" νεαροί κλέβουν κινητά, χτυπούν παιδιά, ακόμα και μεσημεριανές ώρες.

Όπως είπε στο σημείο του Σκοπευτηρίου η κατάσταση είναι δραματική, καθώς το τελευταίο εξάμηνο και κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας ήρθε αρκετός κόσμος. “Από εκεί ξεκίνησαν όλα” είπε ο ιδιοκτήτης καφέ.