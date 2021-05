Οικονομία

Σκρέκας στον ΑΝΤ1 για δασικούς χάρτες: όσοι κατέχουν νόμιμα εκτάσεις θα δικαιωθούν (βίντεο)

Πως η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, θα φέρει μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της μικρής ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα με υποβρύχιο καλώδιο. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί και με τη μεγάλη διασύνδεση το 2023 και θα έχει διπλό όφελος.

Αρχικά θα αφήσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα καθώς οι πετρελαϊκές μονάδες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι εξαιρετικά ρυπογόνες για το περιβάλλον και αφετέρου θα προκύψει και μεγάλο οικονομικό όφελος. Καθώς το κόστος για την Κρήτη είναι περίπου 400 εκ. ευρώ ετησίως.

Το κόστος αυτό μοιράζεται σε όλους τους καταναλωτές στην Ελλάδα καθώς η τιμή του ρεύματος θα πρέπει να είναι ενιαία και το όφελος που θα προκύψει θα περάσει στα τιμολόγια της ΔΕΗ όπου θα δούμε μειώσεις όταν ολοκληρωθεί το έργο.

Ο κ. Σκρέκας ερωτηθείς για το έργο της υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ, που προέκυψε έντονα μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Μήδεια», είπε ότι έχει ξεκινήσει ήδη από την περιοχή του Τατοΐου.

Σε ότι αφορά τους δασικούς χάρτες και την αγωνία πολλών πολιτών ότι μπορεί να χάσουν τις περιουσίες τους, δήλωσε κατηγορηματικά, ότι όσοι κατέχουν εκτάσεις με νόμιμο τρόπο θα δικαιωθούν. Για τα λόγο αυτό δόθηκε και εξάμηνη παράταση μέχρι τον Νοέμβριο του 2021 για την υποβολή αντιρρήσεων, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.