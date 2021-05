Πολιτική

Μιχαηλίδου: Γινόμαστε ανάδοχοι, βγάζουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα

Τα μέτρα για την ενίσχυση της αναδοχής αναλύει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Το 2021, επικεντρωνόμαστε στην αναδοχή και την ενισχύουμε με τρία ειδικά και κρίσιμα μέτρα» αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Μιχαηλίδου, τονίζοντας ότι στόχος είναι να βρεθεί «Μια Οικογένεια για Κάθε Παιδί».

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι οι ανάδοχοι γονείς θα ενισχύονται με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης - αυτόματα και ψηφιακά - μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας anynet.gr. Όπως σημειώνει, η πρώτη χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος θα γίνει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, ενώ το επίδομα ξεκινά από 325 ευρώ για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και φτάνει έως και 1.200 ευρώ για τα παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, η Δόμνα Μιχαηλίδου προσθέτει ότι θα κατατεθεί νομοσχέδιο, με το οποίο διευρύνονται τα ηλικιακά όρια για όσους επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι. Υπογραμμίζει δε ότι, λαμβάνοντας υπ' όψιν την εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη, οι ανάδοχοι πλέον μπορούν να είναι από 25 έως και 75 ετών.

Τέλος, όπως αναφέρει, δημιουργείται το paidi.gov.gr, η πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα του κράτους που θα συγκεντρώνει όλη την πληροφορία που αφορά στο παιδί.

