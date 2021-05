Κόσμος

ΗΠΑ – Ουάσιγκτον: διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του Λίνκολν και ήταν περισσότεροι από κάθε άλλη φορά σε ανάλογες κινητοποιήσεις.

Πάνω από χίλιοι άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στην Ουάσιγκτον υπέρ των Παλαιστινίων, αξιώνοντας να τερματιστεί η βοήθεια του κράτους των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Αφού συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του Λίνκολν, εμβληματικό τόπο συγκέντρωσης διαδηλωτών στην αμερικανική πρωτεύουσα, οι συμμετέχοντες φώναξαν συνθήματα για να εκφράσουν την επιθυμία τους να δουν «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και να τερματίζεται η οικονομική και στρατιωτική βοήθεια σε αυτό που χαρακτήρισαν ισραηλινό «απαρτχάιντ» σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

«Ελπίζουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, ότι η εποχή που υποστήριζε το ισραηλινό κράτος χωρίς αυτό να έχει καμιά συνέπεια παρήλθε», είπε ο Σαρίφ Σίλμι, ένας από τους διαδηλωτές, ανάμεσα στις εκατοντάδες παλαιστινιακές σημαίες που ανέμιζε το πλήθος, αισθητά μεγαλύτερο από ό,τι σε προηγούμενες παρόμοιες κινητοποιήσεις.

«Θα είμαστε απέναντι σε όλους τους πολιτικούς» που συνεχίζουν να τάσσονται υπέρ της χρηματοδότησης «όπλων για το Ισραήλ», είπε. «Θα τους εναντιωθούμε, θα ψηφίσουμε εναντίον τους, θα χρηματοδοτήσουμε τους αντιπάλους τους, ώσπου να τους νικήσουμε στις κάλπες», πρόσθεσε ο 39χρονος δικηγόρος, που ζει και εργάζεται στην Ουάσιγκτον.

«Ο κόσμος έχει αφυπνιστεί και αντιστέκεται. Είτε πρόκειται για νεαρούς εβραίους, για νεαρούς μουσουλμάνους, για νεαρούς μαύρους, για νεαρούς λευκούς, βλέπουμε μια στροφή που σημειώνεται μια φορά κάθε γενιά» στις ΗΠΑ, στη στράτευση στον αγώνα για «την αλλαγή και την απελευθέρωση του παλαιστινιακού λαού και όλων των λαών που αντιμετωπίζουν καταπίεση», σύμφωνα με τον ίδιο.

Το αίσθημα αυτό μοιράζεται η Λάλα Αλαχμάντ, που πήγε στην Ουάσιγκτον μαζί με φίλους από την κοντινή πολιτεία Βιρτζίνια. Διαπίστωσε πως συντελείται «τεράστια μεταστροφή» στις ΗΠΑ υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

«Θέλουμε απλά όλος ο κόσμος να μας θεωρεί ανθρώπινα όντα. Δεν είμαστε τρομοκράτες», είπε η 43χρονη μητέρα.

Η Λάλα Αλαχμάντ, με καταγωγή από τα Παλαιστινιακά Εδάφη, μεγαλωμένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που μετανάστευσε στις ΗΠΑ πριν από «κάτι παραπάνω από 20 χρόνια», επέμεινε πως θέλει «απλά να αναγνωριστούν τα δικαιώματα» των Παλαιστινίων, ώστε άνθρωποι όπως εκείνη «να μπορέσουν να επιστρέψουν», ώστε «να μπορούν να τους επισκεφθούν παιδιά».

Από τη 10η Μαΐου ωσότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός την 21η Μαΐου 253 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους 66 παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στο Ισραήλ, οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τον παλαιστινιακό θύλακα στοίχισαν τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, μια έφηβη και έναν στρατιώτη, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

Σκρέκας στον ΑΝΤ1 για δασικούς χάρτες: όσοι κατέχουν νόμιμα εκτάσεις θα δικαιωθούν (βίντεο)