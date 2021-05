Αθλητικά

Champions League: έλαμψε ο Χάαλαντ!

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του αποκλείστηκε νωρίς, ο νεαρός στράικερ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Παρά το γεγονός ότι η Ντόρτμουντ αποκλείσθηκε νωρίς στο εφετινό Champions League, ο Ερλινγκ Χάαλαντ, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με δέκα γκολ.

Ακολούθησε ο Κιλιάν Μπαπέ της Παρί Σεν Ζερμέν με οκτώ τέρματα, ενώ στην συνέχεια του σχετικού πίνακα και με έξι γκολ, βρίσκονται ο Αλβάρο Μοράτα (Γιουβέντους), ο Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης), ο Εν Νεσίρι (Σεβίλλη), ο Ολιβιέ Ζιρού (Τσέλσι), ο ΝεΪμάρ (Παρί Σεν Ζερμέν), ο Μάρκους Ράσφορντ (Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ) και ο Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ).

Τέλος, στα πέντε γκολ, έμειναν οι Μπερίσα (Σάλτσμπουργκ), Ιμόμπιλε (Λάτσιο), Λεβαντόφσκι (Μπάγερν Μονάχου), Μέσι (Μπαρτσελόνα), Ολιβέϊρα (Πόρτο) και Πλεά (Γκλάντμπαχ).

