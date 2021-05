Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: ανακοινώθηκε και επίσημα ο “μυστικός” του γάμος

Το πρωθυπουργικό γραφείο επιβεβαίωσε σήμερα τα σχετικά δημοσιεύματα.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον παντρεύτηκε τη μνηστή του Κάρι Σίμοντς σε μυστική τελετή στον καθεδρικό ναό του Γουεστμίνστερ χθες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωθυπουργικό γραφείο, επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα.

«Ο πρωθυπουργός και η κα Σιμοντς παντρεύτηκαν χθες το απόγευμα σε μια μικρή τελετή στον καθεδρικό ναό του Γουεστμίνστερ», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Τζόνσον. «Το ζευγάρι θα γιορτάσει τον γάμο του με συγγενείς και φίλους το επόμενο καλοκαίρι», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.