Σκιάθος: Έφτασαν οι δυο πρώτες πτήσεις με τουρίστες από τη Ρουμανία

Οι δύο πρώτες πτήσεις από την Ρουμανία έφθασαν στον αερολιμένα «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» της Σκιάθου, δίνοντας ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα ότι η χώρα των Βαλκανίων ψηφίζει Ελλάδα την φετινή τουριστική σεζόν, αφού τα δύο αεροσκάφη, προερχόμενα από το Βουκουρέστι και το Κλουζ, έφεραν εκατοντάδες τουρίστες στο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων.

Τα δύο Airbus μετέφεραν 330 τουρίστες για τις διακοπές τους, αλλά και 20 δημοσιογράφους των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων της Ρουμανίας για ένα πρόγραμμα «γνωριμίας» με το νησί, που περιελάμβανε τον γύρο της Σκιάθου και επισκέψεις σε σημαντικά τοπόσημα.

Η τουριστική αγορά της Ρουμανίας παρουσιάζει αυξητική τάση και έντονο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο, όπως αυτό αποτυπώνεται στο φετινό πρόγραμμα των πτήσεων, σύμφωνα με το οποίο από τις 12 Ιουνίου η Σκιάθος θα συνδέεται με την Ρουμανία με τέσσερις πτήσεις την εβδομάδα και συγκεκριμένα με τα αεροδρόμια των τεσσάρων μεγαλυτέρων πόλεων της χώρας, του Βουκουρεστίου, του Κλουζ, της Τιμισοάρα και του Ιασίου. Σύμφωνα με την Aerovacante, τον μεγαλύτερο tour operator της Ρουμανίας, που οργανώνει το πρόγραμμα πτήσεων, στη Σκιάθο θα ταξιδέψουν συνολικά 6.500 Ρουμάνοι από σήμερα μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου.

Στην πραγματικότητα η τουριστική αγορά της Ρουμανίας είναι επί της ουσίας μία καινούρια αγορά για την Σκιάθο, αφού άρχισε να κάνει τα θεαματικά ανοίγματα προς το νησί του Παπαδιαμάντη τα τελευταία τέσσερα χρόνια και οι αριθμοί αφίξεων Ρουμάνων τουριστών είναι εντυπωσιακοί όχι μόνο μέσω πτήσεων, αλλά και μέσω του οδικού δικτύου, επιλέγοντας κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες υψηλότατου επιπέδου.

Πρωτεργάτης για την προβολή της Σκιάθου στην Ρουμανία είναι ο Νίκος Χρυσόπουλος της Lichas Club Travel & Tourism, που μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι «η αισιοδοξία μας είναι διάχυτη γιατί τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα υγείας, το προϊόν που λέγεται Σκιάθος είναι κορυφαίο και οι υποδομές και οι υπηρεσίες είναι σε ανώτατο επίπεδο, ώστε να προσελκύουμε την κορυφή της ρουμάνικης κοινωνίας, αλλά και τον κάθε τουρίστα που θέλει να επισκεφθεί έναν επίγειο παράδεισο».

Στην υποδοχή των Ρουμάνων τουριστών ήταν και δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας, ο οποίος, μιλώντας στα τηλεοπτικά δίκτυα της Ρουμανίας, τόνισε ότι «η Σκιάθος είναι ανάμεσα στα ασφαλή νησιά, με υψηλότατο δείκτη ετοιμότητας και αντιμετώπισης της πανδημίας και οι χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν ευχάριστες και ασφαλείς διακοπές. Σαν Σκιάθος έχουμε δώσει έμφαση στο υψηλό επίπεδο της υγειονομικής θωράκισης των κατοίκων και έχουμε καταφέρει την άψογη λειτουργία των υποδομών υγείας, ώστε να εγγυηθούμε ένα υγιές και ασφαλές καλοκαίρι στους τουρίστες μας».