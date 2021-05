Κόσμος

Γαλλία: Πρώην στρατιωτικός άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Ανθρωποκυνηγητό στο Ντορντόν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός βαριά οπλισμένου πρώην στρατιωτικού.

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί στο Ντορντόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τις αρχές να αναζητούν έναν πρώην στρατιωτικό, βαριά οπλισμένο, τον οποίο ψάχνουν αφότου πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι είχαν κληθεί σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Οι ειδικές δυνάμεις της χωροφυλακής (GIGN) επιχειρούν στο χωριό Λαρντέν Σεν Λαζάρ. Δύο ελικόπτερα και 210 μέλη της χωροφυλακής επίσης συμμετέχουν στην επιχείρηση.

«Είναι ένας πρώην στρατιωτικός, που είναι οπλισμένος, που μετακινείται γρήγορα, που κάνει χρήση του όπλου του», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης της Ντορντόν Φρεντερίκ Περισσά, στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV. Στόχος μας είναι «…να μπορέσουμε να τον συλλάβουμε και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανθρώπινη τραγωδία», συνέχισε ο ίδιος.

Η χωροφυλακή ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, πρώην σύντροφος μιας νεαρής γυναίκας, εμφανίστηκε γύρω στα μεσάνυχτα στην οικία της «όπου βιαιοπράγησε σε βάρος του νέου συντρόφου της». «Στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί εναντίον του θύματος, το οποίο κατάφερε να διαφύγει. Ο πρώην σύντροφος τριγυρνούσε στους δρόμους του χωριού και έλεγε ότι ήθελε να επιτεθεί εναντίον αστυνομικών. Άνοιξε πυρ προς την κατεύθυνσή τους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δύο περιπολικά», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σύμφωνα με μια πηγή, με γνώση της υπόθεσης, «η πρώην σύντροφός του και τα παιδιά της δεν έχουν τραυματιστεί… και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος».

Ο περιφερειάρχης του Ντορντόν απηύθυνε νωρίς το πρωί έκκληση προς τους κατοίκους της κοινότητας να «παραμείνουν στα σπίτια τους κλεισμένοι και να μην μετακινούνται». Μια έκκληση που απηύθυνε, επίσης, η δήμαρχος του Λαρντέν Σεν Λαζάρ Φρανσίν Μπουρά, η οποία μίλησε στο BFMTV για έναν «άνδρα βαριά οπλισμένο και βίαιο», επισημαίνοντας ότι «φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι».

