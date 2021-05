Life

“Η Φάρμα”: αποχώρησε o Μιχάλης Ιατρόπουλος (βίντεο)

Κώστας Γκρέκας και Μιχάλης Ιατρόπουλος έδωσαν μάχη για την παραμονή τους στο παιχνίδι.

Την 12η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες. Το βράδυ της Παρασκευής, μάλιστα, είχαμε ακόμα μία αποχώρηση.

Ο αρχηγός της εβδομάδας Βασίλης Θεοδωρόπουλος επέλεξε για μονομάχο τον Κώστα Γκρέκα και στη συνέχεια ο ίδιος διάλεξε για αντίπαλο του τον Μιχάλη Ιατρόπουλο.

Οι δύο τους πέρασαν από πέντε αγωνίσματα με στόχο την παραμονή τους στη «Φάρμα». Ωστόσο, ένας τα κατάφερε κι αυτός ήταν ο Κώστας Γκρέκας.

Έτσι, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και αφήνοντας πίσω του τη «Φάρμα».

Δείτε όλα όσα έγιναν στο τελευταίο επεισόδιο: