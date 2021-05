Πολιτική

Γεννηματά: η Ευρώπη του μέλλοντος

Την συνεισφορά της Ελλάδας στην συνοχή κι αλληλεγγύη της ΕΕ με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνει σε άρθρο της η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Την συνεισφορά της Ελλάδας στην συνοχή κι αλληλεγγύη της ΕΕ με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σημίτη, επισημαίνει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά σε άρθρο της, στην εφημερίδα «ΒΗΜΑ της Κυριακής, υπό τον τίτλο, «Η Ευρώπη του μέλλοντος».

Η κ. Γεννηματά αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες προκλήσεις που απαιτούν εμβάθυνση της ενοποίησης για μια προοδευτική Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι η ευκαιρία για την κατάθεση ιδεών και προτάσεων για μια Ένωση που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολίτων. Η παράταξη μας είναι αταλάντευτα ταυτισμένη με την ευρωπαϊκή πυρεία της χώρας. Θα είμαστε πρωταγωνιστικά παρόντες με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες σε αυτή τη συζήτηση, για να θέσουμε ψηλά στην ατζέντα τα θέματα της αειφορίας, της αντιμετώπισης των ανισοτήτων, του σύγχρονου κοινωνικού κράτους, της προστασίας της εργασίας», σημειώνει.

Προτείνει ως άξονες διεκδίκησης:

Πρώτον, τη Δημοκρατική Ένωση η οποία θα μετεξελιχθεί σε Πολιτική Ένωση ομοσπονδιακής λογικής, δημοκρατικά νομιμοποιημένη με ισχυρούς κεντρικούς θεσμούς, ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νέες δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών. Γι' αυτό και προτείνω τη θεσμοποίηση της διαδικασίας της Διάσκεψης των Πολιτών ως μέσου συμμετοχικής διαβουλευτικής δημοκρατίας σε επίπεδο Ένωσης.

Όπως τονίζει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ , «όλες οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να συντελεστούν γρήγορα και με την τροποποίηση των Συνθηκών όπου είναι αναγκαίο. Η Ελλάδα οφείλει να είναι ενεργά παρούσα στη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας Ευρώπης του μέλλοντος».

