ΗΠΑ – Φλόριντα: μακελειό έξω από κλαμπ

Οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει μια συναυλία.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, έξω από ένα κλαμπ με μπιλιάρδα στο Χαϊαλία στη Φλόριντα, ανέφερε σε ένα tweet ο αστυνομικός διευθυντής του Μαϊάμι-Ντέιντ.

"Βρίσκομαι στο σημείο άλλης μιας στοχευμένης και άνανδρης ενέργειας ένοπλης βίας, όπου 20 άνθρωποι πυροβολήθηκαν και δύο, δυστυχώς, πέθαναν", ανέφερε ο διευθυντής.

Ένα λευκό SUV σταμάτησε στην περιοχή και τρεις άνθρωποι βγήκαν έξω, κρατώντας τυφέκια εφόδου και περίστροφα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για μια συναυλία στον χώρο, μετέδωσε το CNN.

