ΠΟΜΙΔΑ: Ζητάει τον τερματισμό των αναγκαστικών μειώσεων ενοικίων

Έστειλε επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Τον τερματισμό των αναγκαστικών μειώσεων ενοικίων και την επίλυση των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων της διαδικασίας αποζημίωσης των εκμισθωτών, ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ, με επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας παράλληλα την έναρξη διαλόγου με την ηγεσία του Υπουργείου και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων-μισθωτών για τα θέματα αυτά.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε επί πλέον την άμεση ανακοίνωση για το τι θα ισχύσει κατά τον μήνα Ιούνιο και αν θα υπάρξει ή όχι παρέμβαση στο θέμα της αποζημίωσης εκμισθωτών υπεκμισθωμένων ακινήτων. Επίσης ζήτησε να γίνει διαδικτυακά η διαδικασία κατάθεσης στις ΔΟΥ των εξωδίκων ή αγωγών ή δικαστικών αποφάσεων απόδοσης μισθίου για την αναβολή φορολόγησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων 2020, να δοθεί παράταση έως 31.12.2021 για τη δήλωση λύσης των ανενεργών μισθώσεων ακινήτων, να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμούσες διορθώσεις λαθών, πληρωμές και συμψηφισμοί αποζημιώσεων των εκμισθωτών, και να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για αρχικές δηλώσεις και διορθώσεις όλων των μηνών από Μάρτιο 2020 έως τώρα.

Τέλος, η ΠΟΜΙΔΑ επανέλαβε για πολλοστή φορά το αίτημά της στις απορριπτικές απαντήσεις της ΑΑΔΕ με τις οποίες αυτή κρίνει ότι «ο μισθωτής δεν ήταν πληττόμενος και συνεπώς δεν ήταν δικαιούχος μείωσης μισθώματος», να προστίθεται και ότι ως εκ τούτου ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολοκλήρου του μισθώματος, για να αντιμετωπιστεί η κακόπιστη δήθεν αμφιβολία και εν τέλει άρνηση καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων από μερίδα των ενοικιαστών που έκαναν μονομερείς μειώσεις ενοικίων, είτε δηλώνοντας ότι δήθεν είναι πληττόμενοι, είτε εντελώς αυθαίρετα και αναιτιολόγητα, και οι δηλώσεις COVID των ιδιοκτητών απορρίφθηκαν από την ΑΑΔΕ.

