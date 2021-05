Καιρός

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα

Δείτε σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Πόσο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία.

Άστατος θα είναι ο καιρός και την Δευτέρα. Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρές κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7μποφόρ. Στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Στην Αττική, αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και το απόγευμα στα δυτικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία όμως θα περιοριστούν κυρίως στα γύρω ορεινά και το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και η μέγιστη στη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν λίγες σποραδικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες πιθανώς να είναι έντονα. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα κεντρικά και νότια 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, που τις απογευματινές ώρες κατά τόπους θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στις βόρειες Κυκλάδες και στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5, γρήγορα στα νότια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι στις Κυκλάδες το βράδυ σε βόρειους 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Τα φαινόμενα στα βορειότερα τμήματα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και μετά το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα δυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 1 Ιουνίου

Στην ανατολική και βόρεια χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα δυτικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια.

