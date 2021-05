Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Το Σούλι είναι διαχρονικό σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κούγκι.

«Η γενναιότητα και η αυτοθυσία των Σουλιωτών και όλων όσων ηρωικά πολέμησαν για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό, θα μας εμπνέουν πάντα», τόνισε από τον ιστορικό χώρο του Σουλίου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία τίμησε με την παρουσία της, τις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα του Κουγκίου και τους προεπαναστατικούς αγώνες των Σουλιωτών.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και κατέθεσε στεφάνι στον χώρο του Βουλευτηρίου, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση.

Κατά τον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως η θυσία των Σουλιωτών είναι μια πραγματικότητα που μυθοποιήθηκε μέσα στον χρόνο γιατί τα στοιχεία που την συναπάρτιζαν ήταν ηρωικά, ποιητικά. Η κ. Σακαλαροπούλου, έκανε αναφορές σε ιστορικά γεγονότα και ηρωικές μορφές, από το 1635, οπότε ξεκίνησε η αντίσταση των Σουλιωτών σύμφωνα με την τοπική παράδοση, στις συγκρούσεις με τους Οθωμανούς ,με αποκορύφωμα τους πολέμους ενάντια στον Αλή Πασά. «Η ανδρεία, η αυτοθυσία και η φλογερή προσήλωση στο ιδανικό της ελευθερίας ενέπνευσαν σεβασμό και δέος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το Σούλι, η αυτοθυσία των γυναικών του Ζαλόγγου, το Κούγκι, η αντίσταση της Δέσπως Σέχου, η ηρωική έξοδος από την Μονή του Σέλτσου, είναι κορυφαίες στιγμές μιας τραγικής και ένδοξης πολύχρονης Ιστορίας, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Οι εκδηλώσεις έχει καθιερωθεί να γίνονται την τελευταία Κυριακή του Μαΐου στον ιστορικό χώρο του Σουλίου.

Στις εκδηλώσεις πλαισίωσαν την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιος Στύλιος, η Πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, Γιάννα Αγγελοπούλου, βουλευτές, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και Φορέων.

Ειδήσεις σήμερα:

Στη Θράκη ο Τσαβούσογλου με "θετική ατζέντα" και tweet για "τουρκική μειονότητα"

Πάτρα: επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς που τους χάλασαν το γλέντι!

Στη Lady Gaga το Κλειδί της Πόλης του Δυτικού Χόλιγουντ