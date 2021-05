Οικονομία

Οι πληρωμές από Υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ

Τα ποσά που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 31 Μαΐου έως 4 Ιουνίου.

Την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, αύριο, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 31 Μαΐου-4 Ιουνίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε:

1. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καταβληθεί την Τρίτη, 1 Ιουνίου, ποσό 1,7 εκατ. ευρώ για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 32 δικαιούχους από τον κλάδο του Πολιτισμού.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 31 Μαΐου-4 Ιουνίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

11,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 22.740 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

θα καταβληθούν σε 22.740 δικαιούχους για σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας). 20,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 710 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ .

θα καταβληθούν σε 710 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για . Τέλος, 10.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 26 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

32 εκατ. ευρώ σε 82.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων .

σε 82.000 δικαιούχους για καταβολή και . 20 εκατ. ευρώ σε 8.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης .

σε 8.500 δικαιούχους στο πλαίσιο . 500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

4. Τέλος, από τον ΟΠΕΚΑ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αύριο Δευτέρα, 31 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

165,9 εκατ. ευρώ σε 729.385 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα παιδιών .

σε 729.385 δικαιούχους για . 72,1 εκατ. ευρώ σε 171.282 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

σε 171.282 δικαιούχους για (αναπηρικά και διατροφής). 59,7 εκατ. ευρώ σε 275.754 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα .

σε 275.754 δικαιούχους για . 34,2 εκατ. ευρώ σε 281.494 δικαιούχους για επίδομα στέγασης .

σε 281.494 δικαιούχους για . 11,5 εκατ. ευρώ σε 35.108 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων .

σε 35.108 δικαιούχους για . 11 εκατ. ευρώ σε 11.429 δικαιούχους για επίδομα γέννησης .

σε 11.429 δικαιούχους για . 22,3 εκατ. ευρώ σε 117.545 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος « ΓΕΦΥΡΑ », (λόγω COVID-19).

σε 117.545 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος « », (λόγω COVID-19). 234.991 ευρώ σε 6.682 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων .

σε 6.682 δικαιούχους για . 76.981 ευρώ σε 97 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων .

σε 97 δικαιούχους για . 209.614 ευρώ σε 3.081 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

