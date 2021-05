Τσαβούσογλου: Από την Κομοτηνή στην Αθήνα με “δώρο” τις προκλήσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η ιδιωτική επίσκεψη του Τούρκου ΥΠΕΞ στη Θράκη. Οι προκλητικές αναφορές και οι σταθμοί της περιοδείας του.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Άρχισε τις προκλήσεις με το που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος έκανε λόγο για “τουρκική” μειονότητα στη Θράκη.

Έφυγε από την Τουρκία με “θετική ατζέντα” κι έφτασε στην Ελλάδα με το... χούι των προκλητικών δηλώσεων στο τσεπάκι. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε στο μυαλό την “τουρκική” μειονότητα της Θράκης, όπως θέλει να την αποκαλεί, κατά παράβαση της συνθήκης της Λωζάννης.

Λίγο μετά τις 11:00 και κάτω από αυστηρά αστυνομικά μέτρα, έφτασε στο τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής, όπου συναντήθηκε με τον Πρόξενο και τους ψευτομουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής. Συνεχίζοντας αμέσως μετά τα προκλητικά tweets…

Met with the members of the #WesternThrace Turkish Minority Advisory Board.



Emphasized that we will always stand resolutely with the Turkish Minority in their struggle for their rights and underlined once again our strong support. @bttadk pic.twitter.com/UOubQmAwFb