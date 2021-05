Πολιτική

ΥΠΕΞ για Τσαβούσογλου: Συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας

Σκληρή απάντηση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών στα περί “τουρκικής” μειονότητας στη Θράκη.

Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές αναφορές του Μεβλούτ Τσαβούσογλου περί “τουρκικής” μειονότητας στη Θράκη.

«Η Ελλάδα, κράτος δικαίου, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα σε μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη», υπογραμμίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρώνοντας πως «η μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη, αριθμεί περίπου 120.00 Έλληνες κατοίκους».

«Οι συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας αυτής από την Τουρκία, καθώς και οι αιτιάσεις περί δήθεν μη προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών αυτών, ή περί δήθεν διακριτικής μεταχείρισης είναι αβάσιμες και απορρίπτονται στο σύνολό τους», σημειώνει.

Παράλληλα αναφέρει πως «Η Ελλάδα θα επιθυμούσε την βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου. Καλούμε την Τουρκία να σεβαστεί τους θεμελιώδεις κανόνες αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της συνθήκης της Λωζάννης την οποία επίσης υπέγραψε και έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει.»

