Κορονοϊός: Ελπίδες από πειραματικό φάρμακο

Έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα σε ποντίκια που είχαν μολυνθεί ακόμη και με το επικίνδυνο νοτιοαφρικανικό στέλεχος.

Φάρμακο για τον κορονοϊό ενεργοποιεί την έμφυτη ανοσολογική απόκριση του οργανισμού και έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα στην πρόληψη της σοβαρής COVID-19 σε ποντίκια που είχαν μολυνθεί ακόμη και με το επικίνδυνο νοτιοαφρικανικό στέλεχος

Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια δοκίμασαν με μεγάλη επιτυχία σε ποντίκια που είχαν μολυνθεί με τον SARS-CoV-2 ένα φάρμακο το οποίο ενεργοποιεί την έμφυτη ανοσολογική απόκριση του οργανισμού. Το πειραματικό φάρμακο diABZI, περί ου ο λόγος, απεδείχθη άκρως αποτελεσματικό στην πρόληψη της σοβαρής COVID-19 στα πειραματόζωα. Οι επιστήμονες αναφέρουν μάλιστα σε δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση «Science Immunology» ότι το diABZI δείχνει μεγάλη αποτελεσματικότητα και ενάντια σε άλλους κορονοϊούς αλλά και άλλους ιούς του αναπνευστικού.

Υποσχόμενη στρατηγική και για το νοτιοαφρικανικό στέλεχος

«Ελάχιστα φάρμακα ως σήμερα έχει φανεί ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά ενάντια στη λοίμωξη με τον SARS-CoV-2. Η μελέτη μας είναι η πρώτη που δείχνει ότι η ενεργοποίηση μιας πρώιμης ανοσολογικής απόκρισης μέσω χορήγησης μόνο μιας δόσης θεραπείας αποτελεί υποσχόμενη στρατηγική για τον έλεγχο του νέου κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένων στελεχών του όπως το νοτιοαφρικανικό στέλεχος Β.1.351 το οποίο προκαλεί παγκόσμια ανησυχία» ανέφερε η κύρια συγγραφέας της μελέτης Σάρα Τσέρι, καθηγήτρια Παθολογίας και Εργαστηριακής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια και προσέθεσε: «Η ανάπτυξη αποτελεσματικών αντι-ιικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για να ελέγξουμε τη λοίμωξη με τον νέο κορονοϊό, με δεδομένη μάλιστα τη συνεχή εμφάνιση επικίνδυνων μεταλλαγμένων στελεχών του ιού».

Τα “τερτίπια” του ιού για να γλιτώσει από το ανοσοποιητικό

Ο SARS-CoV-2 αρχικώς στοχεύει τα επιθηλιακά κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος. Ως πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στη μόλυνση με τον ιό, το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα του αναπνευστικού συστήματος αναγνωρίζει τον ιογενή εχθρό ανιχνεύοντας τα μοριακά μοτίβα του. Η δρ Τσέρι και η ομάδα της προσπάθησαν σε πρώτη φάση να κατανοήσουν καλύτερα πώς λαμβάνει χώρα αυτή η διαδικασία εξετάζοντας στο μικροσκόπιο ανθρώπινα κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος τα οποία είχαν μολυνθεί με τον νέο κορονοϊό. Ανακάλυψαν ότι ο ιός μπορεί να κρύβεται, καθυστερώντας την πρώιμη αναγνώρισή του από το ανοσοποιητικό σύστημα και την επακόλουθη ανοσολογική απόκριση εναντίον του. Με βάση αυτή την ανακάλυψη οι επιστήμονες αναζήτησαν φάρμακα τα οποία θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν νωρίς αυτή την ανοσολογική απόκριση προκειμένου να προληφθεί η σοβαρή νόσηση.

“Σάρωση” δεκάδων ουσιών

Προκειμένου να εντοπίσουν αντι-ικά φάρμακα ενάντια στον SARS-CoV-2, οι ερευνητές “σάρωσαν” 75 φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες στοχεύουν σηματοδοτικά μονοπάτια στα κύτταρα των πνευμόνων. Κατέληξαν σε επτά υποψήφια φάρμακα – συμπεριλαμβανομένων δύο κυκλικών δινουκλεοτιδίων (CDNs) – τα οποία φάνηκε να καταστέλλουν σημαντικά τη λοίμωξη ενεργοποιώντας τα γονίδια της ιντερφερόνης.

Το άκρως υποσχόμενο diABZI

Με δεδομένο ότι τα CDNs δεν είναι πολύ ισχυρά με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μετατραπούν σε ιδιαιτέρως αποτελεσματικά φάρμακα, η δρ Τσέρι και οι συνεργάτες της αποφάσισαν να δοκιμάσουν και το μικρό μόριο diABZI το οποίο επίσης ενεργοποιεί τα γονίδια της ιντερφερόνης. Το συγκεκριμένο μόριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση κλινικών δοκιμών ενάντια σε κάποιες μορφές καρκίνου, ωστόσο δεν έχει λάβει ακόμη έγκριση κυκλοφορίας από τον αρμόδιο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Οι ερευνητές είδαν ότι το diABZI καταστέλλει πολύ αποτελεσματικά τη λοίμωξη που προκαλείται από διαφορετικά στελέχη του νέου κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένου του νοτιοαφρικανικού στελέχους, ενεργοποιώντας το μονοπάτι σήμανσης της ιντερφερόνης.

Τα πειράματα στα ποντίκια

Η ομάδα πήγε ένα βήμα πιο πέρα δοκιμάζοντας την αποτελεσματικότητα του diABZI σε διαγονιδιακά ποντίκια τα οποία είχαν μολυνθεί με τον SARS-CoV-2. Η χορήγηση του φαρμάκου έγινε μέσω της ρινικής οδού προκειμένου να φθάσει πιο εύκολα στους πνεύμονες. Οπως προέκυψε, τα ποντίκια που έλαβαν το πειραματικό φάρμακο εμφάνισαν πολύ μικρότερη απώλεια βάρους, πολύ μικρότερο ιικό φορτίο στους πνεύμονες και στη μύτη καθώς και αυξημένη παραγωγή κυτταροκινών σε σύγκριση με εκείνα της ομάδας ελέγχου – όλα αυτά μαρτυρούν ότι το diABZI ενεργοποιεί την ιντερφερόνη οδηγώντας στην ανάπτυξη προστατευτικής ανοσίας.

Και για άλλους ιούς του αναπνευστικού

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, τα αποτελέσματα αυτά δίνουν υπόσχεση για μια αποτελεσματική θεραπεία ενάντια στον νέο κορονοϊό η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει τα συμπτώματα της σοβαρής COVID-19. Επιπροσθέτως δεδομένου ότι το diABZI έχει φανεί ότι μπλοκάρει τον πολλαπλασιασμό του ανθρώπινου ιού της παραγρίπης καθώς και του ρινοϊού σε κυτταρικές καλλιέργειες, πιθανότατα να είναι ευρύτερα αποτελεσματικό ενάντια και σε άλλους ιούς του αναπνευστικού.

Κλείνοντας η δρ Τσέρι σημείωσε ότι δοκιμάζει τώρα με την ομάδα της το φάρμακο και ενάντια σε πολλούς άλλους ιούς. «Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο SARS-CoV-2 δεν θα είναι ο τελευταίος κορωνοϊός που αντιμετωπίζουμε» κατέληξε η ερευνήτρια.

